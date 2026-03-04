Бельгія наклала заставу в розмірі 10 мільйонів євро на арештований танкер “тіньового флоту” РФ Ethera. Про це повідомляє Кореспондент.

Бельгійська армія в неділю захопила нафтовий танкер, що належить російському “тіньовому флоту” та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

“Було виявлено 45 порушень. Вони в основному стосувалися підроблених сертифікатів, що випливали з виявлення того, що судно ходило під фальшивим гвінейським прапором”, – сказано в заяві бельгійського уряду.

Після сплати застави, проведення перевірок, розгортання правильного прапора й отримання сертифікатів, судно Ethera зможе знову вирушити в плавання.

До того часу екіпаж з 21 особи має залишатися на борту. Він складається з російського капітана, семи офіцерів та тринадцяти інших членів екіпажу, здебільшого індійського походження.

“Наш уряд вживає рішучих заходів проти суден “тіньового флоту”. За допомогою цієї операції ми забезпечуємо додержання санкцій ЄС, захищаємо Північне море та стримуємо фінансування війни Росії в Україні”, – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.