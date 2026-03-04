Працівники ДБР задокументували організовану та багатоепізодну схему привласнення сотень тонн пального. Організатор – посадовець Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Миколаєві, передає Інше ТВ.

Схему організував начальник відділу в управлінні оцінювання відповідності тилового майна Міноборони. Упродовж 2022–2025 років він штучно завищував потреби в пальному та відображав його нібито використання лише у документах або оформлював фіктивні заходи для подальшого списання.

До реалізації схеми полковник залучив начальника одного з відділів Генерального штабу ЗСУ та начальника служби пально-мастильних матеріалів тилу однієї з військових частин. Вони забезпечували отримання пального, його оприбуткування та документальне прикриття для списання.

Після списання пальне збували великими партіями на території Миколаївської області за ціною 28–35 гривень за літр.

Слідчі задокументували привласнення та продаж 500 тонн пального на суму понад 21 млн грн.

У приватному листуванні фігуранти називали пальне «молоком», а отримані гроші — «котлетами».

Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у:

• привласненні військового майна у великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України);

• службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

