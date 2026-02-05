На території Миколаївської області продовжують проводитися заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу пального.

Податковою службою Миколаївщини постійно здійснюється контроль за дотриманням платниками податків вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального, вживаються заходи реагування щодо припинення нелегальної торгівлі пальним та діяльності нелегальних автозаправних станцій (далі – АЗС).

Так, фахівцями управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області проведено чергову фактичну перевірку однієї з АЗС. У ході перевірочних заходів встановлено факт реалізації пального з АЗС без одержання документа дозвільного характеру та без видачі розрахункових документів. Це свідчить про те, що на АЗС здійснювалася реалізація пального без державної реєстрації суб’єкта господарювання та без ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним.

За результатами контрольно-перевірочних заходів до суб’єкта господарювання буде застосовано штрафні санкції в сумі понад 400 тисяч гривень.

З метою запобігання незаконному обігу пального та упередження можливих втрат бюджету від несплати податків податківцями подано до Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області заяву щодо незаконної діяльності АЗС з додатковими письмовими поясненнями для вжиття заходів реагування та складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ГУ ДПС у Миколаївській області наголошує, що діяльність у сфері обігу та реалізації пального можлива виключно в межах чинного законодавства та за умови наявності документів дозвільного характеру (ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним), дозволів на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки тощо.

Згідно з частиною 2 статті 29 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами) (далі – Закон № 3817-IX) роздрібна торгівля пальним здійснюється суб’єктом господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

ГУ ДПС у Миколаївській області звертає увагу платників податків, які здійснюють незаконний обіг пального, що пунктом 22 статті 73 Закону

№ 3817-IX встановлено відповідальність за роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензії – 45 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Наголошуємо, що податковий контроль податкова служба здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Боротьба з порушеннями законодавства та нелегальним продажем пального на території Миколаївської області триває.