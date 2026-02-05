4 лютого відбулося відкриття виставки Володимира Пономаренка «Зустріч на ярмарку».

Про це повідомили в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, передає Інше ТВ.

Володимир Пономаренко — майстер декоративно-ужиткового мистецтва, кераміст, керівник «Зразкового гуртка «Художня кераміка» міської станції юних техніків м. Миколаєва.

На виставці представлено 77 робіт майстра різних років: керамічні панно, декоративні скульптури, різноманітні гончарні вироби. Кожна з них — і окремо, і в цілісній експозиції — пронизана тонким гумором та щирою любов’ю до традицій українського народу. На такі роботи, як «Зустріч на ярмарку», «Гончар», «Набридливі пліткарки», неможливо дивитися без усмішки. Поруч із жанровими сценами представлені й роботи з філософським звучанням: керамічне панно «Ікар», композиції «Материнство», «Народження землі».

Кожен виріб розкриває душу митця, його любов до рідної землі, України, народних традицій і фольклору. Творчість Володимира Пономаренка — це щира данина Батьківщині та утвердження загальнолюдських моральних цінностей.

На відкриття завітали представники творчої спільноти Миколаєва, педагогічний колектив міської станції юних техніків, майстри, художники, члени ТО «Прибужжя», вихованці, друзі та рідні митця. Пролунали теплі слова привітань і вдячності від колег та учнів.

Відкриття відбулося у стилі українського ярмарку — веселого, колоритного й самобутнього, що повністю відповідало назві та настрою робіт, представлених на виставці. Особливу атмосферу свята створили учасники фольклорного ансамблю «Джерело надії» (керівник Надія Буданцева): їхні щирі пісні наповнили залу живою енергією української традиції та додали ярмаркового колориту.

