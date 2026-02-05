На ринку дорогоцінних металів спостерігається нова хвиля турбулентності: у четвер, 5 лютого, ціна на срібло впала на 17%, фактично стерши результати дводенного відновлення. Після досягнення історичного піку наприкінці січня, білий метал втратив уже понад третину своєї вартості, намагаючись знайти новий рівень підтримки на тлі низької ліквідності та зміни очікувань інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Раптове падіння спотової ціни на срібло, яка на короткий час перевищувала 90 доларів за унцію під час азійських торгів, аналітики пов’язують із “ефектом зворотного зв’язку”. Крістофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp., зазначає, що погіршення настроїв торкнулося більшості класів активів. Це спровокувало масовий вихід із позицій з використанням кредитного плеча, що ще більше посилило обвал.

Золото також не залишилося осторонь, продемонструвавши падіння на 3,5%. Ситуацію погіршує зміна риторики щодо Федеральної резервної системи США. Номінація Кевіна Ворша на посаду голови ФРС внесла невизначеність: хоча Дональд Трамп публічно підтримує зниження ставок, репутація Ворша як прихильника жорсткої монетарної політики змушує інвесторів переоцінювати ризики інфляційного хеджування.

Обвал дорогоцінних металів потягнув за собою і промисловий сектор. Ціна на мідь знизилася більш ніж на 1%, опустившись нижче психологічної позначки у 13 000 доларів за тонну. Це свідчить про загальне охолодження спекулятивного імпульсу, який домінував на ринках у січні.

Експерти Standard Chartered застерігають, що волатильність зберігатиметься, доки не з’явиться чітке розуміння подальших кроків ФРС. Попри поточну корекцію, багато аналітиків вважають її “здоровим відкатом” після параболічного зростання. Вони вказують на те, що структурні фактори – промисловий дефіцит срібла та попит з боку сектору ШІ й сонячної енергетики – залишаються незмінними, що може призвести до стабілізації цін у другому кварталі 2026 року.