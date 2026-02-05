Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 “Фламінго”.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, у межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф.

Так, на ТОТ Запорізької області уражено зосередження живої сили противника на полігоні “Приморський Посад” у районі н.п. Приморський Посад.

Також на Південно-Слобожанському напрямку наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 “Торнадо-С”. Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи “Смерч” та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Макіївка, уражено логістичний хаб противника.

Вчора підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку “Ахмат” у районі н.п. Кучєров Курської області рф. Зафіксовано ураження цілі.

На території Брянської області рф, у районі н.п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н.п. Красноє Бєлгородської області рф.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

