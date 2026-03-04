Єдиною причиною знеструмлень Запорізької атомної електростанції є російські диверсії під чужим прапором та військові атаки.

Про це повідомляє міжнародна природоохоронна організація Greenpeace Україна, передає ua.news.

«Протягом року фахівці Greenpeace Україна з питань ядерної енергетики у консультації з британськими військовими аналітиками McKenzie Intelligence Services (MIS) аналізували супутникові знімки високої роздільної здатності електричних розподільчих пристроїв і опор ліній електропередачі на території ЗАЕС та Запорізької теплової електростанції (ЗТЕС). Жодних доказів обстрілів з боку Збройних сил України у ключових локаціях, як це стверджують Росатом і уряд Росії, виявлено не було», – йдеться у повідомленні.

За даними організації, із липня 2025 року зафіксовано чотири випадки повної втрати зовнішнього електропостачання станції. У трьох із них причиною стали масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

У період із лютого 2025 до лютого 2026 року зафіксовано 13 випадків пошкодження ліній 750 кВ «Дніпровська» або 330 кВ «Феросплавна-1», що призводили до втрати зв’язку із ЗАЕС. Із них шість сталися на тимчасово окупованій території, ще сім – унаслідок російських обстрілів і ракетних атак по енергосистемі в Нікопольському районі та ширшому регіоні Дніпра.

Водночас доказів українських обстрілів ліній електропередачі чи розподільчих пристроїв станції не зафіксовано.

Greenpeace передала результати аналізу Раді керуючих МАГАТЕ, засідання якої відбувається у Відні. В організації також зазначили, що заяви генерального директора МАГАТЕ про необхідність спільного припинення вогню між Україною та Росією для проведення ремонтів фактично повторюють російські дезінформаційні наративи.

Нагадаємо, Запорізьку АЕС російські війська окупували 4 березня 2022 року. Станція повністю припинила виробництво електроенергії, а на її території перебувають військові та техніка РФ. Через постійні обстріли лінії зовнішнього живлення неодноразово зазнавали пошкоджень.

