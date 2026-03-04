Зі складу в Південній Каліфорнії зникла партія нікотинових подушечок ALP Drifters — 378 тисяч банок лімітованої серії. Оціночна вартість вантажу – близько $7–8 млн.

За даними поліції, злодій показав охороні підроблену перепустку, спокійно завантажив товар у фургон та поїхав. Трекінг показав, що машина попрямувала у бік Кентуккі, повідомляє Nexta.

Компанія Карлсона оголосила нагороду $100 тисяч за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти вантаж та винних. Запуск нової лінійки довелося відкласти.

Такер Карлсон використовує снюс (нікотинові подушечки) переважно для отримання швидкого припливу бадьорості, стимуляції концентрації уваги та зняття стресу, що характерно для нікотинових продуктів. Сам Карлсон описує це як «просто нікотинові подушечки, ніякої політики», вживаючи їх навіть під час робочих процесів. Це частина його іміджу та спроба створити бізнес на виробництві жувального тютюну.

