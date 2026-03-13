Сьогодні, 13 березня, внаслідок проведення неузгоджених земляних робіт було пошкоджено підземний газопровід.

Через аварію частина мешканців одного з районів Миколаєва тимчасово залишилися без газопостачання.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі», передає Інше ТВ.

Фахівці аварійної служби Миколаївської філії «Газмережі» вже працюють на місці події для локалізації та ліквідації наслідків інциденту. Водіїв просять бути уважними: частина вулиці перекрита для руху транспорту.

«Наголошуємо, що будь-які земляні, будівельні чи інші роботи поблизу газових мереж можна проводити лише після письмового погодження з Миколаївською філією «Газмережі» та в присутності нашого представника.

Відновлення газопостачання розпочнеться після завершення ремонтних робіт за умови надання фахівцям доступу до газових мереж у помешканнях. Закликаємо містян бути відповідальними, адже безпека та стабільність — наша спільна справа», – також мовиться в повідомленні.

