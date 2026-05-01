У Росії дедалі сильніше зростає розчарування і втома від війни проти України, яка триває вже п’ятий рік. На тлі затягнутих бойових дій, фактичного глухого кута в переговорах і дедалі болючіших санкцій президент Володимир Путін стикається зі зниженням підтримки та зростанням невдоволення в суспільстві, зокрема через погіршення економічної ситуації й обмеження доступу до інтернету, пише видання Washington Post, передає ВВС.

За даними найбільшого державного соціологічного центру Росії – ВЦВГД (ВЦИОМ), у п’ятницю рейтинг схвалення Путіна впав до 65,6%, що стало найнижчим показником з довоєнного періоду і означає зниження на 12,2 відсоткового пункту від початку року.

Washington Post наголошує, що реальні настрої в авторитарній державі виміряти складно, адже опозиціонерів виганяють, ув’язнюють або навіть убивають, а критика війни є незаконною. Водночас у порівнянні з минулими піками підтримки Путіна – до 88% – падіння рейтингів свідчить про наростання втоми та розчарування.

Як зазначає Washington Post, санкції дедалі сильніше вдаряють по російській економіці й по гаманцях громадян, а спроби влади обмежити доступ до інтернету під приводом “безпеки” викликають особливе роздратування в країні, яка тривалий час мала високий рівень цифровізації.

Один російський чиновник на умовах анонімності описав загальний настрій так: “Досить уже, ви воюєте занадто довго”. Він додав, що людям здається, ніби війна триває довше за Другу світову, і при цьому Росія “не може навіть взяти один регіон”, маючи на увазі нездатність з 2022 року повністю захопити Донецьку область.

За інформацією Washington Post, останніми тижнями Кремль зіткнувся з незвично відкритою критикою навіть з боку фінансової еліти. Економіка скоротилася на 1,8% у перші два місяці року через посилення санкцій і високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією. Це, за даними Росстату, “душить” інвестиції та призвело до рекордного рівня несплати комерційних рахунків – 109 млрд доларів у січні.

Окремо видання зазначає, що кількість компаній, які мають податкову заборгованість перед державою, зросла до 439 900, за даними російської компанії Aktion Accounting.

Підпис до фото,Рейтинги Путіна в Росії рекордно впали

Як пише Washington Post, на економічному форумі в Москві підприємці й економісти один за одним публічно дорікали уряду.

Наприклад, керівник тракторного заводу Володимир Богальов заявив, що люди “нагорі” повністю втратили зв’язок з реальністю в економіці і фактично самі себе “дискредитують”.

Економіст Російської академії наук Роберт Нігматулін, виступаючи там же, заявив, що Росія відстає від Китаю, а інфляція значно випереджає економічне зростання. Він навів цифри: з 2015 року зростання ВВП становило приблизно 1,5% на рік, тоді як споживчі ціни зросли на 77%. Він також поставив під сумнів можливість інвестування в країну з таким керівництвом.

Видання також згадує історію з відео російської блогерки Вікторії Боні, яка живе в Монако: вона різко розкритикувала обмеження інтернету та те, як влада реагує на проблеми звичайних росіян. Ролик став вірусним, і Кремль був змушений відповісти, заявивши, що працює над питаннями, які вона підняла.

Паралельно лідер російських комуністів Геннадій Зюганов виступив у парламенті з попередженням, що “економічний колапс неминучий”, якщо проблеми не вирішувати, і заявив, що “восени буде те саме, що в 1917 році”, натякаючи на революцію.

Як пише Washington Post, поєднання санкцій і масштабних військових витрат Путіна розігнало інфляцію до такого рівня, що Центробанк змушений був підняти ставку вище 20%, щоб “охолодити” економіку. Пізніше ставку знизили, і нині вона становить 14,5%, однак економісти дедалі частіше попереджають про ризик “переохолодження” та рецесії.

Міністр економічного розвитку Максим Решетніков цього тижня заявив, що резерви Росії “значною мірою вичерпані”, а сам Путін публічно визнав, що економіка переживає проблеми, і закликав уряд та Центробанк пояснити уповільнення зростання.

Як зазначає Washington Post, певне полегшення Росія отримала завдяки стрибку цін на нафту, спричиненому війною США та Ізраїлю проти Ірану, однак економісти вважають, що лише тривалий період високих цін дав би Москві можливість збалансувати бюджет.

Економіст Янiс Клюге з німецького Інституту міжнародних і безпекових справ описав ситуацію як “дивну сутінкову зону”: з одного боку, очікуваний ефект від можливого перекриття Ормузької протоки і високі ціни на сировину, з іншого – погіршення внутрішньої економічної динаміки Росії в останні місяці.

При цьому, як пише Washington Post, українські удари дронами по російських портах і нафтопереробних заводах змусили Росію у квітні скоротити видобуток нафти на 300–400 тисяч барелів на добу, про що повідомляв Reuters. Це може зменшити той фінансовий виграш, на який розраховувала Москва на тлі високих цін та тимчасового послаблення санкцій щодо російської нафти з боку Дональда Трампа.

Підпис до фото,Багато молоді не бачить майбутнього в Росії

Як наголошує Washington Post, скорочення витрат населення на базові потреби та перебої в цифровому житті через інтернет-обмеження підсилюють напруження й провокують розколи в різних соціальних групах.

Аналітикиня Тетяна Станова з Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні заявила, що невдоволення дуже сильне: затяжна війна, фінансові труднощі, а також роздратування молоді, яка відчуває, що її “відрізають” від звичного середовища соцмереж. Вона також зазначила, що люди стали висловлюватися сміливіше, однак влада, ймовірно, відповість новими репресіями, і наразі немає ознак, що режим може втратити контроль.

Тим часом Михайло Ходорковський – колишній найбагатший бізнесмен Росії, нині опозиціонер у Лондоні – зазначив, що початковий патріотичний підйом від війни давно зник, пише WP.

Водночас, як зазначає видання, війна США проти Ірану для частини росіян стала своєрідним виправданням війни Путіна проти України і може підштовхнути Кремль діяти ще жорсткіше, прагнучи досягти своїх цілей, зокрема захоплення Донецької області.

Один московський бізнесмен сказав виданню, що багато хто вважає: конфлікт у Перській затоці дає Росії шанс воювати довше й забрати більше територій. Але водночас люди дедалі більше бояться, що держава буде “забирати” у них усе більше – і свободи, і ресурсів.

Як пише Washington Post, відчай у суспільстві посилюється насамперед через інтернет-обмеження, які викликають болючі асоціації з радянським минулим. 53-річна менеджерка логістичної компанії Тетяна каже, що її покоління дуже занепокоєне, бо вони народилися в країні, з якої не можна було виїхати, і були впевнені, що “залізна завіса” більше не повернеться. Але, за її словами, вона повернулася у цифровому вигляді – як “цифрова залізна завіса”.

Інші співрозмовники Washington Post говорили про загальну економічну деградацію. 46-річна менеджерка з продажів Ірина описала ситуацію як повний хаос: продажі падають, у людей дедалі менше грошей, у торгових центрах стало значно менше відвідувачів, податки і комунальні платежі зросли, ціни подвоїлися, а на фрукти й овочі взагалі зросли утричі.

19-річний студент Ігор у розмові з Washington Post описав загальний стан як безнадійність і переконання, що нічого неможливо змінити. За його словами, майже всі хочуть виїхати з країни, але більшість не має такої можливості. Він додав, що ніхто не хоче пов’язувати майбутнє з Росією, адже життя там стало важким, дорогим і похмурим.