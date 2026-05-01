Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче носити бронежилет, бо побоюється, що це може зробити його товстішим на вигляд.

Про це пишуть France24 і FoxNews, передає Громадське.

Раніше американські медіа стверджували, що після останньої стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, мішенню якої був, імовірно, саме Трамп, у Білому домі розглядають можливість попросити президента одягати бронежилет.

Він сам каже, що його про це не питали, і додав, що «не знаю, чи зможу витримати те, що матиму на 20 фунтів важчий вигляд».

Однак Трамп визнав, що бронежилет працює, згадавши про агента Секретної служби, який зазнав поранень під час стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів.

«Чесно кажучи, жилет виконав неймовірну роботу, бо він прийняв на себе постріл упритул. Він навіть не хотів їхати до лікарні. Ми відправили його туди просто про всяк випадок… Це все одно був удар, але він не хотів їхати до лікарні. […] Але в тому пострілі все ще була величезна сила. Це як отримати удар від Майка Тайсона», — сказав американський президент.

Колишня зірка реаліті-шоу Трамп, як відомо, чутливо ставиться до своєї зовнішності.

Його вага викликає занепокоєння, хоча він став стрункішим за другий термін на посаді президента.

Трамп, який сам зізнається, що є шанувальником фастфуду, важив 224 фунти (101,6 кілограма) під час свого останнього повного щорічного медичного огляду в квітні 2025 року, порівняно з 243 фунтами у 2019 році.