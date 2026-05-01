Міністерство соціальної політики України працює над створенням універсального спеціального рахунку для всіх видів допомоги сім’ям з дітьми. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до уряду, передає УНН.

У міністерстві зазначили, що нові програми підтримки сімей з дітьми вже показали результат. У квітні 2026 року на допомогу по догляду за дитиною до одного року спрямували 1,3 млрд гривень, а на “єЯсла” – 78 млн гривень.

Ми розробили акт щодо термінів використання “дитячих” коштів, він пройшов всі узгоджувальні процедури та вже найближчим часом буде на розгляді Кабінету Міністрів України. Також працюємо над універсалізацією спеціального рахунку під всі “дитячі” виплати. Тобто, допомога по догляду за дитиною до одного року, “єЯсла”, “Пакунок малюка” та “Пакунок школяра” будуть діяти у межах однієї картки – заявив Денис Улютін.

Також, зазначено, що Мінсоцполітики разом з Мінцифрою допрацьовує цифрове рішення щодо можливостей подачі заяв на “дитячі” виплати через Дію.