У першому кварталі 2026 року обсяги касових оборотів банків в Україні зросли як за надходженнями, так і за видачею готівки. Про це пише НБУ, передає УНН.
За даними регулятора, за січень – березень до кас банків надійшло 749,8 млрд грн готівки – це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас обсяг видачі готівки становив 747,5 млрд грн, що на 6,3% більше у річному вимірі. При цьому видача залишалася дещо нижчою за надходження.
У НБУ зазначають, що зростання надходжень готівки пов’язане з підвищенням зарплат у бюджетній сфері та пенсій, зокрема у березні 2026 року. Також позитивну роль відіграли пожвавлення економічної активності та стабілізація енергосистеми.
Водночас на збільшення обсягів видачі готівки вплинули ризики безпеки – посилення повітряних атак, руйнування інфраструктури та тривалі відключення електроенергії.
Найбільше коштів банки видавали для операцій із платіжними картками – це 86% від загального обсягу.
Також готівка спрямовувалася на:
– придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%
– підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%
Основними джерелами надходжень готівки до банків залишаються:
– торговельна виручка – 30,3%
– операції з платіжними картками – 27%
– продаж іноземної валюти – 17,8%
– виручка від послуг – 12,1%
У Нацбанку підкреслюють, що динаміка свідчить про поступове відновлення економічної активності, попри наявні безпекові ризики.