У першому кварталі 2026 року обсяги касових оборотів банків в Україні зросли як за надходженнями, так і за видачею готівки. Про це пише НБУ, передає УНН.

За даними регулятора, за січень – березень до кас банків надійшло 749,8 млрд грн готівки – це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас обсяг видачі готівки становив 747,5 млрд грн, що на 6,3% більше у річному вимірі. При цьому видача залишалася дещо нижчою за надходження.

У НБУ зазначають, що зростання надходжень готівки пов’язане з підвищенням зарплат у бюджетній сфері та пенсій, зокрема у березні 2026 року. Також позитивну роль відіграли пожвавлення економічної активності та стабілізація енергосистеми.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки вплинули ризики безпеки – посилення повітряних атак, руйнування інфраструктури та тривалі відключення електроенергії.

Найбільше коштів банки видавали для операцій із платіжними картками – це 86% від загального обсягу.

Також готівка спрямовувалася на:

– придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%

– підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%

Основними джерелами надходжень готівки до банків залишаються:

– торговельна виручка – 30,3%

– операції з платіжними картками – 27%

– продаж іноземної валюти – 17,8%

– виручка від послуг – 12,1%

У Нацбанку підкреслюють, що динаміка свідчить про поступове відновлення економічної активності, попри наявні безпекові ризики.