Унаслідок чергового ворожого обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, що в тому числі забезпечують роботу міського електротранспорту.

Протягом ночі та станом на ранок фахівці енергогосподарства КП «Миколаївелектротранс» продовжують виконувати роботи з відновлення тягових підстанцій, які живлять контактну мережу трамваїв і тролейбусів. Роботи тривають в умовах обмеженого та нестабільного електропостачання, з поетапним введенням обладнання в роботу та постійним контролем його стану, повідомили у Миколаївській міськраді.

На ділянках по вулицях Ковальській та Ігоря Бедзая рух трамваїв здійснюється з обмеженнями та можливими затримками у зв’язку з проведенням відновлювальних робіт.

Звертаємо увагу пасажирів: під час поїздок водії додатково інформуватимуть про напрямок руху та кінцеву зупинку.