“Ми – фактично приватна військова компанія. Але яка має більше специфічних знань”, – пояснює ВВС News Україна ветеран ЗСУ і колишній військовий розвідник Валерій. Він з побратимами організував одну з перших в країні компаній “приватної ППО” в рамках експерименту, якого досі не бачив світ. Що це за проєкт, хто бере участь і чи він успішний?

В 2024-25 роках проблеми з протиповітряною обороною стали наростати в Україні. Росія збільшила кількість ударних дронів і модифікувала їх так, щоб збиття БПЛА стало ускладненим.

При цьому під удари стали все частіше потрапляти не лише військові, але й цивільні об’єкти в тилу України: залізничні станції, склади, магазини і логістичні хаби.

Київ стикнувся з проблемою дефіциту як засобів, так і людей для ППО в глибині території.

Нова тактика “шахедів” передбачає їх накопичення на вузькій ділянці для прориву оборони.

Це призвело до того, що вони, прорвавши рубежі, фактично без перепон могли далі атакувати будь-яку будівлю чи рухомий об’єкт в Україні.

Військове керівництво отримало завдання знайти “протиотруту”.

Приватна ППО: як виникла ідея

Сили оборони не встигали нарощувати спроможності для прикриття об’єктів критичної інфраструктури, пояснює ВВС News Україна заступник головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко.

Саме в сферу його відповідальності входить розробка інновацій в українській армії, зокрема ідея “приватної ППО”.

“Об’єктів критичної інфраструктури ставало спочатку півтори сотні, потім п’ять сотень, потім, припустимо, дві тисячі, потім десять. Це призвело до того, що ми не встигали просто нарощувати спроможності по їх захисту. Стало зрозумілим, що симетрична відповідь на цю загрозу не працює. Треба діяти асиметрично”, – зазначає він в інтерв’ю ВВС.

Підпис до фото,Ідея “приватної ППО” виникла у заступника головкома ЗСУ Андрія Лебеденка. Він каже, що шукав “асиметричне рішення” для нівелювання загроз

Тоді і зародилась ідея залучити до протиповітряної оборони максимальну кількість людей, які з тих чи інших причин не можуть бути мобілізовані. Наприклад, жінок, ветеранів, чоловіків 18-25 років, колишніх військових з пораненнями.

В червні 2025 року Кабмін запустив експериментальний проєкт груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Люди, які не підлягаються мобілізації, мали змогу укласти контракт на 3 роки і вступити до цих формувань, щоб долучитися до захисту українського неба. Фінансувати ці групи можуть місцеві громади, а не держава.

У листопаді 2025 року експеримент пішов далі: уряд дозволив створювати свої групи ППО підприємствам всіх форм власності, зокрема і приватним.

У березні цього року влада дозволила “тимчасово видавати” озброєння і боєприпаси “приватним ППОшникам”.

У цей момент експеримент запрацював не лише в теорії, але й на практиці.

Триватиме проєкт два роки – до 22 листопада 2027-го. За підсумками міноборони має відзвітувати уряду щодо ефективності.

Як це працює

Щоб отримати право сформувати свій підрозділ ППО підприємство має подати заяву до міноборони. В ній описати відомості про фірму, керівництво, а також інформацію про “спроможність виконання завдань протиповітряної оборони” (наявність складів, об’єктів нерухомого майна для зберігання засобів протиповітряної оборони, й готовність закуповувати засоби ППО).

Також треба дані про орієнтовну структуру та склад групи протиповітряної оборони.

Ці ППОшники мають обов’язково пройти психіатричний і наркологічний огляд, не мати судимостей і обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, а також зв’язків з РФ і підсанкційними особами.

Підпис до фото,Заявки на створення “приватної ППО” розглядає міністерство оборони. Очільник відомства Федоров каже, що задоволений темпами експерименту

Міноборони розглядає цю заявку і може дати погодження або відмовити.

За даними джерел ВВС News Україна у військовому керівництві, станом на середину травня заявки подали близько 40 кандидатів.

З них майже 30 отримали дозвіл від міністерства, а близько 10 – вже інтегровані в систему загальноукраїнської протиповітряної оборони.

Щоправда, безпосередньо виконують завдання, тобто ведуть бойове чергування, лише трохи менше половини з них.

Інші – на стадії оформлення договорів, придбання засобів, підготовки складу, координації з командуванням Повітряних сил.

Підпис до фото,Російський “шахед”, який захопив в приціл і атакує оператор зенітної турелі “приватної ППО”

І це важливий момент.

Справа в тому, що приватні команди ППО не діють самостійно, навіть якщо отримали повноваження і контракт на охорону об’єкта.

Координацією дій займається командування Повітряних сил, яке власне і надає їм цілевказання, доступ до програм моніторингу повітряного простору і дозвіл на відкриття вогню.

“Сили приватної ППО виконують функції не автономно, а додають спроможності Повітряним силам, які відповідають за протиповітряну оборону в країні. Це працює за принципом, схожим на приватні охоронні компанії. У нас є поліція, але захищають порядок та вкладаються в безпеку середовища також і приватні агенції”.

“По суті приватна ППО — фактично приватна охорона компанія, тільки захищає вона не периметр на землі, а зону в повітрі”, – пояснює генерал Лебеденко.

Друзі міністра, ветерани війни і комунальники

ВВС News Україна ознайомилась з переліком близько 40 підприємств, які вже подали заявки про власну ППО.

Серед них є ті, які розглядаються це як бізнес, тобто планують надавати послуги іншим підприємствам, так і ті, хто хоче отримати такий статус, щоб організувати протиповітряний захист власних об’єктів.

Серед перших можна назвати такі компанії як “Служба охорони “Гвардія”, керівником якої є ветеран військової розвідки Валерій Кочерга, а також ТОВ “Кармін Скай” (Carmine Sky), очільником якої в реєстрах зазначений Єгор Корнієнко.

Підпис до фото,Єгор Корнієнко працював в ІТ-компанії разом з Михайлом Федоровим, а згодом став радником голови в рідній для обох Запорізькій області

Він був радником голови Запорізької обласної адміністрації з питань діджиталізації, а також є приятелем міністра оборони Михайла Федорова, зокрема підтвердив, що працював в його фірмі SMM Studio.

“Так, ми працювали разом і в університеті разом навчались”, – сказав Корнієнко в розмові з ВВС News Україна.

Він заперечує, що Федоров лобіював чи сприяв його компанії в отриманні дозволу на оператора “приватної ППО”.

Керівник “Кармін Скай” наголошує, що заяву до МОУ він подав задовго до того, як Федоров став міністром оборони в січні 2026 року.

“Дивіться, це ж держава сама зацікавлена в тому, щоб ця робота робилась. Тож до чого тут Михайло Федоров”, – заявив він, зазначивши, що міноборони не має “особливого зв’язку” з його фірмою і сприяє її діяльності лише як одному з учасників проєкту приватної ППО.

Підпис до фото,Валерій Кочерга каже, що є ветераном війни і служив розвідником. До своєї компанії “приватної ППО” він долучає побратимів

30 березня міністр Федоров у соцмережах опублікував відеозапис щодо “результативності приватної ППО”, на якому була бойова робота підрозділів Carmine Sky біля Харкова і вказана назва компанії.

“Кармін Скай” і “Гвардія” серед тих декількох команд, які не лише отримали дозвіл МОУ, але й узялися до захисту інфраструктури та мають перші збиття “шахедів”.

Серед інших організацій та фірм, які зацікавлені стати операторами ППО, звертає на себе увагу велика кількість державних і комунальних підприємств.

Наприклад, вже організували або планують власні антидронові групи адміністрації морських портів Чорноморська, Одеси, Ізмаїлу, водоканал і теплоенерго в Сумах та Львові, конструкторське бюро “Південне” в Дніпрі.

Серед кандидатів зазначені “Укрзалізниця”, “Укренерго”, “Вінницька кондитерська фабрика” корпорації ROSHEN експрезидента Петра Порошенка.

ППО: звідки озброєння

Оператори “приватної ППО” можуть самостійно закуповувати антидронові засоби, зокрема РЕБ, турелі, кулемети і БПЛА-перехоплювачі.

Також вони можуть купляти і встановлювати власні радіолокаційні засоби, які, однак, необхідно інтегрувати в систему Повітряних сил.

“Кармін скай”, наприклад, робить ставку на дистанційно керовані турелі на базі кулемета M2 Browning.

Вони розміщуються на спеціальних вежах навколо об’єкту, а керуються оператором, який сидить за сотні метрів в бункері чи командному центрі.

Турелі самостійно розпізнають цілі та наводяться на них, а оператор підтверджує відкриття вогню.

В компанії “Гвардія” кажуть, що для роботи використовують дрони-перехоплювачі, а також мають власні мобільні вогневі групи.

“Але це не просто мобільні групи, це серйозна система захисту, яка включає в себе інтеграцію і дронів-перехоплювачів, і автоматичних турелей”, – пояснює керівник фірми Валерій Кочерга.

За його словами, вони додатково отримують озброєння і боєприпаси від держави.

Згідно з постановою Кабміну від 2 березня, командування Повітряних сил може ухвалити рішення про передачу засобів ППО та боєприпасів “приватникам”.

“Кількість боєприпасів, що передається, визначається спільним рішенням”, – вказано в документі.

Підприємству встановлюється норма критичного залишку боєприпасів у 50% початкового обсягу. У разі її досягнення підприємство подає заявку на поповнення.

Боєприпаси і зброя видаються не назавжди, а підлягають поверненню протягом 3 днів після завершення завдання.

Підпис до фото,Деякі види озброєння держава видає операторам “приватної ППО”, а деяке – вони купують самі, наприклад, дрони-перехоплювачі (на фото)

Керівник “Гвардії” Валерій Кочерга каже, що його фірма на період чергувань отримувала від держави радари, стрілецьку зброю і ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси).

Бригадний генерал Андрій Лебеденко наголошує, що командування ЗСУ “орієнтує” операторів щодо купівлі тієї чи іншої зброї або обладнання, але не наполягає на придбанні саме цих засобів.

“Коли вони перший раз заходять на позицію, ми їм даємо базові розуміння, які засоби треба, які радіолокаційні станції, РЕБ, дрони-перехоплювачі, турелі. Ми їм даємо базу, вони заходять на ці засоби, і вони потім уже формують свою точку бачення щодо їх ефективності. Далі ми їх уже не стримуємо. Якщо ми будемо їм вказувати, що купити, тоді, ми втратимо одну із ключових переваг — свободу вибору. Тоді це буде не приватна ППО”, – зауважує заступник головкома.

Він повідомив ВВС, що станом на кінець травня оператори “приватної ППО” збили близько 50 дронів, зокрема і реактивних “шахедів”. І це є “дуже непоганим результатом”, зазначив генерал. .

“Десь дві третини — це південь України і район Харкова, де фактично працює більшість цих підрозділів”, – сказав він.

Скільки все це коштує

Послуги “приватної ППО” можуть коштувати мільйони гривень на місяць, кажуть представники компаній, щоправда, не розкриваючи конкретних цифр.

Валерій Кочерга каже, що збитки підприємств від влучання дронів, втрати продукції та обладнання, штрафних санкцій і простою можуть складати до 25 млн гривень, а послуги ППО коштують близько 2-7% від цієї суми. Тобто, підсумовує він, вигода власників очевидна.

“Ви не зупиняєте виробництво під час тривог і не ризикуєте втратити майно і співробітників”, – така думка у керівника “Гвардії”.

За даними Forbes Ukraine, стартові капітальні інвестиції в захист одного об’єкта приватною ППО починаються від 20 млн грн. У цю суму входять обладнання, інфраструктура, розгортання системи, робота технічних фахівців і операторів. Один з учасників ринку оцінив вартість охорони приблизно у 10% вартості об’єкта.

Для розуміння, звичайна турель на пікап під кулемет M2 Browning в Україні може коштувати близько тисячі доларів, а дрон-перехоплювач 2 тис.

Загальна вартість автоматизованої зенітної турелі Sky Sentinel складає близько 150 тис. доларів.

Підпис до фото,Автоматизована зенітна турель Sky Sentinel з кулеметом M2 Browning. Таке озброєння використовують приватні групи ППО для захисту об’єктів, зокрема у Харкові

За словами Валерія Кочерги, український приватний бізнес “дуже активно” цікавиться послугами операторів “приватної ППО”.

“Бізнес все розуміє, бо він рахує свої гроші. Втрата об’єкта від прильоту дрона це набагато більші гроші, ніж вкластися у захист”.

Інша справа – комунальні і державні підприємства, зауважує керівник “Гвардії”, яка залучена до охорони комунального “Київводоканалу”. Він вказує на “бюрократичні затягування” при укладанні договорів.

“Є дещо інертний і недержавницький підхід від деяких комунальних операторів критичної інфраструктури”, – каже очільник оператора.

В командуванні ЗСУ на питання щодо фінансової частини повідомили ВВС News Україна, що не дотичні до формування ціни на послуги “приватної ППО” і не відслідковують це питання.

Що може піти не так

В умовах, коли держава на практиці не спроможна захистити сотні тисяч об’єктів на своїй території, яка прострілюється ракетним і дроновим озброєнням, організація “приватної ППО” виглядає як достатньо ефективний, хоча і тимчасовий вихід із ситуації.

Бізнес, який втомився відновлювати знищені потужності після обстрілів, отримує механізм, як їх захистити, хоч і високим коштом, а держава – можливість перерозподілити свої обмежені військові ресурси. До прикладу, зняти частину ППО з тилових районів і перекинути до прифронтових рубежів.

В українській владі розраховують, що інтерес до цієї діяльності підвищуватиметься і вийде на пік протягом літа.

В перспективі “протиповітряний захист об’єктів під ключ” може зацікавити і іноземних клієнтів, кажуть ВВС News Україна в компаніях, які отримали дозвіл на таку діяльність.

В керівництві Збройних сил наголошують, що сприяють цим компаніям і зацікавлені в зростанні їх кількості.

За словами генерала Андрія Лебеденка, створена служба технічної підтримки, яка консультує бізнес щодо роботи ППО.

“Все для того, щоб прискорити темп. Щоб бізнес не ходив, як в темній кімнаті, навпомацки, щоб не шукав, як це зробити. У процесі отримання ліцензій, ми підтримуємо, з ними зв’язуються, для того, щоб на кожному етапі були якість, швидкість, результат”, – обіцяє він.

Заступник головкома наголошує: поки що не зафіксовано позаштатних ситуації, пов’язаних з діяльністю “приватної ППО”, як то “дружній вогонь”, пошкодження цивільних об’єктів чи поранення сторонніх людей.

На початку вересня керівництво ЗСУ і міноборони планує звіт про ефективність експерименту.

За словами генерала Лебеденка, проєкт показує себе як досить успішний.

“Чи задоволені Повітряні сили цим експериментом? Я думаю, так”, – каже він.