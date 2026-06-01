Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб
танків – 11 966 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од.
артилерійських систем – 43 037 (+50) од.
РСЗВ – 1 820 (+1) од.
засоби ППО – 1 399 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852) од.
крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.
спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.
Дані уточнюються.