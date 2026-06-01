У Польщі торнадо спричинило значні руйнування, пошкодивши житлові та господарські будівлі, а також поваливши дерева.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Інститут метеорології та водного господарства Польщі.

Характер пошкоджень, включаючи зірвані дахи, пошкодження будівель та локалізований, поясоподібний характер пошкоджень, вказує на явище з силою, яка спочатку оцінювалася як IF1,5–IF2 за міжнародною шкалою Фудзіти.

Торнадо є одними з найсильніших конвективних явищ, що трапляються в Польщі. Через свою дуже локалізовану природу вони можуть завдати значної шкоди на невеликій території, тоді як у сусідніх містах наслідки явища можуть бути набагато менш серйозними або взагалі відсутніми.

У випадку події у Стшельцькому повіті характер пошкоджень, включаючи пошкодження будівель, зірвані дахи та повалені дерева, вказує на вплив сильного обертового висхідного потоку повітря, пов’язаного зі штормом. 🔍 Торнадо утворюються в середовищах, що сприяють розвитку сильних гроз, де спостерігається значний зсув вітру та висока атмосферна нестабільність. Такі умови можуть призвести до розвитку обертання та утворення воронки, що досягає землі.