Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія під час обстрілів України має бути впевнена, що її дрони не завдадуть шкоди жителям румунських міст. Якщо такі випадки як у Галаці повторяться, він пообіцяв вжити “інші заходи”.

Про це Нікушор Дан сказав у програмі Weekend в ефірі BBC.

Він нагадав, що за останні два роки, було 20–30 інцидентів з дронами, які не були оснащені вибухівкою. Президент Румунії додав, що місяць тому був ще один випадок із дроном, на якому була вибухівка, але він не вибухнув.

“Тож це стало небезпечним для румунських громадян. І коли росіяни завдають удари, націлюючись на міста, які знаходяться на іншому [українському] березі Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдають шкоди румунським громадянам. Отже, це попередження для російської сторони, і я сподіваюся, що вони припинять”, — сказав Нікушор Дан.

Якщо цього не станеться, румунський лідер пригрозив визнанням з країни посла Росії.

