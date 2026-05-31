Розслідування удару дрона по багатоповерхівці в Румунії 29 травня підтвердили, що безпілотником був російський аналог іранського «шахеда» — модель «Герань-2». У Румунії допускають, що можуть вигнати посла рф із країни, якщо інциденти продовжаться.

Про це президент Румунії Нікушор Дан сказав в інтерв’ю BBC, а також написав на платформі X, передає Громадське.

Він сказав, що румунські фахівці знайшли на уламках дрона надписи кирилицею «Герань-2». Крім того, проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигуни й елементи конструкції показали «подібність аж до повної ідентичності» з моделями «гераней», які раніше залітали на територію Румунії.

«Той факт, що такий засіб ударив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною стороною є росія», — каже Дан.

Двигун дрона «Герань-2», який влетів у багатоповерхівку в РумуніїX / Nicușor Dan

Знімки уламків дрона «Герань-2», який влетів у багатоповерхівку в РумуніїX / Nicușor Dan

Нікушор Дан заявив, що повідомить про результати експертизи союзникам Румунії по Європейському Союзу і НАТО.

«Румунія не ігноруватиме й не применшуватиме значення жодного інциденту, який загрожує життю її громадян, національній безпеці чи суверенітету румунської держави», — додав він.

На питання про те, чи розглядає Румунія інші заходи у відповідь на інцидент із російським дроном, окрім закриття російського консульства в місті Констанца та оголошення самого представника рф персоною нон ґрата.

«Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні — є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів», — заявив румунський президент.