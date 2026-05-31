Національна збірна України провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери — у товариській зустрічі переграли Польщу з рахунком 2:0.

Перший іноземний тренер в історії очолив “синьо-жовтих” у середині травня. Вже за два тижні після призначення італійця збірна провела матч у польському Вроцлаві проти місцевої збірної, повідомляє Суспільне.

На перший матч Мальдера провів зміни у складі: захисник Олександр Романчук дебютував за національну команду зі старту, тоді як Андрій Ярмоленко вивів українців із капітанською пов’язкою у першій грі після повернення до заявки.

Як пройшов матч

Вперше м’яч опинився у воротах Польщі на 17-й хвилині, проте м’яч Віктора Циганкова арбітри не зарахували — Андрій Ярмоленко перед прострілом перебував поза грою.

Польща вже за декілька хвилин відповіла супермоментом: Оскар Петушевський вибігав з-за спин захисників віч-на-віч — Анатолій Трубін врятував від пропущеного гола!

Перший гол матчу забив Роман Яремчук. Видовищним ударом з-за меж штрафного форвард відправив м’яч під стійку після проходу Циганкова — 1:0.

Циганков допоміг організувати й другий гол України, коли перед перервою прострілив до центру воротарського майданчика — Ярмоленко вже у першому матчі після повернення подвоїв перевагу “синьо-жовтих”.

Польща мала небезпечний шанс скоротити відставання на старті другого тайму. Обрізкою центральних захисників перед воротами України міг скористатися Кароль Свідерський — його удар з кількох метрів потягнув Трубін!

Могла й Україна забивати втретє. Після прострілу на 80-й хвилині м’яч дістався Валерія Бондаря на дальній стійці — воротар його удар потягнув.

Товариський матч

Польща — Україна 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Наступний товариський матч Україна проведе із Данією в неділю, 7 червня. Стартує виїзна зустріч о 19:30 за київським часом.