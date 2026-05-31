Понад чотири роки тому авторитарний президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив давньому союзнику Росії використовувати його територію для вторгнення в Україну. Тепер чиновники в Києві попереджають, що Лукашенко може знову дозволити своїй землі служити стартовим майданчиком для подальших атак кремлівських сил, пише Associated Press.

Хоча Білорусь не надала військ для участі в бойових діях, Лукашенко підтримав воєнні зусилля президента Володимира Путіна, розмістивши на своїй території російську ядерну зброю та військову інфраструктуру, а також виробляючи компоненти для військової промисловості Москви. Раніше цього місяця країни провели спільні навчання ядерних сил за участю російської зброї, розміщеної в Білорусі.

Лукашенко, який перебуває при владі понад три десятиліття, керує країною з населенням 9,5 мільйона залізною рукою, невпинно придушуючи інакомислення та покладаючись на тісні зв’язки з Росією, а також на субсидії з кремлівської скарбниці, щоб протидіяти постійним західним санкціям.

Військова співпраця між Москвою та Мінськом все більше турбує союзників України.

Роль Білорусі у війні в Україні

Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, російські війська, що зібралися в Білорусі під виглядом навчань, кинулися до Києва, що знаходиться лише за 90 кілометрів (56 миль) на південь від кордону.

Надія Путіна на швидке захоплення Києва була розбита стійким опором України, і колони російських танків, що тягнулися вузькими дорогами, стали легкою здобиччю.

Трохи більше ніж через місяць після вторгнення російські війська, які зазнали великих втрат і насилу підтримували свої лінії постачання, відступили з Києва та інших захоплених ними районів на північному сході України, що Кремль назвав «жестом доброї волі».

Коли Москва спробувала домовитися про швидке завершення конфлікту через кілька тижнів після його початку, Білорусь провела перші переговори між російською та українською делегаціями. Переговори перемістилися до Стамбула, але не змогли досягти угоди.

Оскільки конфлікт перетворився на війну на виснаження, Білорусь відіграла ключову роль у підтримці військових зусиль Москви. Білоруські заводи виробляли важливі компоненти, включаючи мікрочіпи та іншу електроніку, оптичні системи наведення, артилерійські боєприпаси та важкі вантажівки, що перевозять російські балістичні ракети.

Посланець президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що фрагменти балістичної ракети «Орешник», яку Росія випустила по Україні 24 травня, містили мікрочіпи з Білорусі. Він закликав західних союзників посилити застосування санкцій проти Білорусі.

Білорусь також надала навчальні майданчики для московських військ, проводила спільні навчання та пропонувала свої лікарні для лікування поранених російських солдатів.

БЕЛПОЛ, група колишніх військових та правоохоронців, які виступають проти Лукашенка, заявила, що білоруська промисловість фактично інтегрована у військову машину Кремля. У ньому йдеться, що понад 500 білоруських промислових підприємств займаються виробництвом зброї та боєприпасів, ремонтом військової техніки та забезпеченням логістики.

«Режим Лукашенка досить серйозно залучений у війну», – заявив Associated Press голова BELPOL Володимир Жигар. «Лукашенко допомагає Росії всіма можливими способами».

У Гомельській області, що межує з Україною, розпочалося будівництво великого полігону та казарм для великої кількості військ, сказав Жигар. Україна була змушена тримати багато військ на кордоні з Білоруссю, додав він, щоб не дати їм воювати з російськими військами вздовж лінії фронту довжиною понад 1000 кілометрів (600 миль).

Під ядерною парасолькою Росії



Білорусь, яка також межує з членами НАТО Латвією, Литвою та Польщею, розмістила частину російської тактичної ядерної зброї. У грудні Росія оголосила, що її новітній ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», здатний нести ядерні боєприпаси, набрав чинності в Білорусі.

Росія тричі використовувала версію «Орешника» зі звичайним озброєнням для ударів по об’єктах в Україні — у листопаді 2024 року, а потім знову в січні та на початку цього місяця.

У 2024 році Кремль переглянув свою ядерну доктрину, помістивши Білорусь під російську ядерну парасольку. Путін заявив, що Москва збереже контроль над своєю ядерною зброєю, розміщеною в Білорусі, але дозволить своєму союзнику вибирати цілі у разі конфлікту.

Раніше цього місяця Росія та Білорусь провели масштабні навчання, які включали доставку ядерних боєголовок до ракетних підрозділів та підготовку до запуску. В рамках навчань білоруський ракетний екіпаж провів випробувальний запуск ракети «Іскандер», здатної нести ядерну зброю, з полігону на півдні Росії.

«Білорусь не має військового суверенітету, і щойно Москва вважатиме це необхідним для своєї стратегії, Москва, природно, використає Білорусь як стартовий майданчик для нового вторгнення в Україну або якогось збройного конфлікту з країнами НАТО», — сказав Жигар, зазначивши, що Білорусь пропонує «дуже зручний плацдарм» для такого вторгнення.

Зеленський попереджає про напад з Білорусі

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його розвідувальні служби дізналися, що Москва нещодавно активізувала зусилля, спрямовані на «глибше втягування Білорусі у війну та розпочати додаткові агресивні операції саме з білоруської території». Він сказав, що ціль може бути вздовж Чернігівсько-Київського району або проти країни НАТО, що межує з Білоруссю.

Зеленський сказав, що наказав військовим та силовим органам підготувати відповідь та посилити оборону на півночі.

Лукашенко заперечив будь-які агресивні плани, заявивши, що Білорусь не вступить у конфлікт, якщо на неї не буде нападу.

Сергій Шойгу, колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки, також відкинув твердження Зеленського, назвавши його тактикою залякування, щоб залучити більше західної допомоги для Києва.

Але на знак зростаючої стурбованості Заходу президент Франції Еммануель Макрон 24 травня поговорив з Лукашенком, щоб підкреслити ризики втягування Білорусі у війну, це була їхня перша розмова з початку вторгнення. Лукашенко заявив, що наступного тижня він прийме французького посланника для переговорів щодо європейської безпеки та перспектив послаблення санкцій ЄС.

Андрій Демченко, речник Прикордонної служби України, заявив минулого тижня, що хоча дані розвідки свідчать про те, що Росія посилює тиск на Білорусь, щоб вона безпосередньо вступила у війну, українські сили поки що не виявили жодного скупчення військ та зброї поблизу кордону.

Лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська минулого тижня відвідала Київ і наголосила, що «Білорусь ніколи більше не повинна стати плацдармом для агресії».

«Російські танки ніколи більше не повинні проходити через Білорусь до Чернігова, Житомира, Рівного чи Києва», – сказала Тихановська агентству AP. «Україна бореться за себе та за всі народи, які занадто довго жили в тіні імперії. Вона бореться за право жити в мирі».