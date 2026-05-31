У неділю, 31 травня, у Миколаєві відбувся Молитовний сніданок, під час якого учасники з різних сфер суспільного життя об’єдналися у спільній молитві за Україну, її захисників та встановлення справедливого миру.

До участі в заході долучилися начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, конгресмен США, голова Комітету Конгресу з питань гуманітарної політики та трудових ресурсів Тім Волберг, представник Організаційного комітету Національного молитовного президентського сніданку США (Вашингтон) Даглас Берлі, координатор українського молитовного сніданку у Вашингтоні Майкл Жовнер, заступники начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров та Микола Марінов, керівник Платформи українсько-американського партнерства ⁠Павло Унгурян, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, депутати обласної та міської рад, духовенство різних християнських конфесій, військове капеланство, ветерани, громадський сектор та бізнес, а також міжнародні гості та партнери України.

Захід розпочався з виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України. Для учасників також підготували музичні виступи творчих колективів і виконавців Миколаївщини.

У межах заходу представники різних релігійних конфесій та духовних громад провели спільну молитву за Україну, її захисників, поранених військовослужбовців, родини загиблих Героїв, постраждалих від війни українців, медичних працівників, волонтерів, капеланів, українські родини, міжнародних партнерів та державну владу.

Так, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив на важливості єдності українського народу та підтримки один одного в умовах війни.

«Сьогодні наша сила – в єдності, взаємній підтримці та вірі. Саме ці цінності допомагають нам вистояти в найскладніші часи, захищати свою державу та впевнено рухатися до Перемоги. Дякую кожному та кожній, хто своєю працею, молитвою та добрими справами наближає мирне майбутнє України», – зазначив він.

Своєю чергою конгресмен США Тім Волберг наголосив на підтримці України та відзначив стійкість українського народу.

«Я щиро поважаю Україну та її народ. Особливо – мужність і відданість українських військових, які захищають свою державу. Ви демонструєте надзвичайну силу духу у боротьбі за свободу та майбутнє своєї країни», – сказав він.

Також відбулося обговорення ролі духовної єдності, суспільної згуртованості та міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної війни.

Особливу увагу приділили молитвам за Збройні Сили України, правопорядок, захист українського неба, перемогу України та встановлення справедливого миру.

Завершився захід спільною молитвою. Також прозвучали твори духовного та патріотичного змісту, які стали символом єдності, віри та незламності українського народу.