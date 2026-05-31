-Ми намагаємося перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова, Польща чи країни Балтії. Якщо ми не можемо цього зробити, ми негайно повідомляємо наших партнерів і намагаємося їм допомогти, – розповів президент Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation.

-Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні. Вважаю, що має бути сильніша відповідь об’єднаного НАТО.

Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?

У Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет. Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують.

60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: «Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ». Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо.

Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію.

Хто міг би представляти Європу на переговорах? Є формат E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Не знаю, чи це найкращий формат, але вважаю, що ці країни могли б бути перемовниками від Європи. У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою.

Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи.

Скасування санкцій означає допомогу російським солдатам через допомогу російській оборонній промисловості.

Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?

Тож скасування санкцій – не про це. Думаю, йдеться про вибудовування діалогу з росіянами. Але це неправильний підхід, бо вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості.

Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій.

Ми хотіли укласти першу Drone Deal зі Сполученими Штатами. США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі. Але ми досі не маємо двосторонньої Drone Deal – великого рамкового документа.

Drone Deals, які ми маємо, укладені з деякими країнами Близького Сходу та Європи, а зараз ми готуємо велику Drone Deal з ЄС. Сподіваюся, ми досягнемо такої самої угоди з нашими американськими партнерами. Я на це розраховую.

Американські компанії мають передові технології ШІ, яких немає в нас. Натомість ми маємо багато того, чого немає в них, завдяки нашому значному досвіду на полі бою.

Вважаю, що ця співпраця може бути величезною – найсильнішою у світі у своєму роді. Нам потрібно вести переговори, а не просто говорити про це. Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше. Для цього нам потрібно, щоб Президент Трамп сказав «так», – підкреслив Зеленський.