Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла свій перший старт у літньому сезоні — “золото” етапу Діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті.
Як повідомляє Суспільне, на другому старті Діамантової ліги поспіль Україна в секторі стрибків у висоту була представлена двома атлетками: Левченко змагалася після “золота” в китайському Сямені; Магучіх натомість замінила Ірину Геращенко.
Як пройшли змагання
- Левченко стартувала першою з українок. Обидві стартові планки Юлія перелетіла з першої спроби — 1.83 та 1.87 метра.
- Обидві українки перестрибували вже 1.91 метра — Магучіх це вдалося з першої ж спроби, тоді як Левченко потребувала двох стрибків. Загалом планку перелетіли шість атлеток: боротьбу за подіум також продовжували Елеанор Паттерсон, Ламара Дістін, Черіті Гафнагель і Ангеліна Топич.
- На 1.94 метра виступили завершила Левченко — вперше у сезоні не використала своїх три спроби на цій висоті, посівши підсумкове четверте місце на етапі.
- Медалі етапу мали розіграти Магучіх, Елеанор Паттерсон та Ангеліна Топич. Проте сербка після 1.94 метра вирішила достроково завершити етап із “бронзою”.
- У боротьбі за “золото” Магучіх подолала 1.97 метра з другої спроби. Паттерсон цього сезону підкорювала цю висоту лише одного разу і не зуміла повторили свій топрезультат року — виграла “срібло” за спробами.
- Вже в статусі володарки “золота” Магучіх спробувала покращити свій результат. Українка встановлювала планку 2.00 м і не використала дві спроби, а згодом перенесла на 2.02 м — цю висоту теж не підкорила.
Діамантова ліга-2026. Рабат. Стрибки у висоту (жінки)
- Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м
- Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94 м
- Ангеліна Топич (Сербія) — 1.94 м
- Юлія Левченко (Україна) — 1.91 м
У 2026 році Магучіх продовжила свою серію перемог до п’яти стартів поспіль. Чотири “золота” вона виграла впродовж зимового сезону, зокрема стала чемпіонкою світу й України в приміщенні.
Найкращим результатом Ярослав у сезоні залишаються 2.03 метра, які вона встановила вже на першому старті у Львові. Два метри стрибунка також долала на зимовому старті в Карлсруе та ЧС-2026 у приміщенні — по 2.01 м.