У нещодавніх розмовах з помічниками та союзниками президент Трамп часто втручається з питанням про свого віце-президента: Чи має Джей Ді Венс на це сили, щоб пройти весь шлях?

Зазвичай він сам відповідає на своє запитання: він не такий впевнений, пише The New York Times.

Річ не в тому, що Трамп кидає Венса. Він залучає його до прийняття важливих рішень, надає йому гучні можливості позиціонувати себе у 2028 році та довіряє 41-річному віце-президенту вести партійну війну від його імені. На засіданні кабінету міністрів цього тижня Трамп порівняв Венса з Еліотом Нессом, федеральним агентом з боротьби з мафією, за те, що він працює над виявленням шахрайства у штатах, контрольованих переважно демократами.

Трамп давно проводить фокус-групи зі своїми найближчими помічниками і, схоже, любить підколювати їх та тримати в нерівновазі, щоб ствердити своє панування. Кілька людей з близького оточення президента стали об’єктом його квазіпублічного сумніву щодо їхньої роботи та майбутнього.

Але коли справа доходить до Венса, ставки вищі. Як основний фаворит у боротьбі за висунення від Республіканської партії та майбутній спадкоємець політичного руху президента, успіх Венса значною мірою залежить від ентузіазму підтримки, яку він отримує від Трампа. А регулярні опитування Трампа щодо того, кому вони віддають перевагу – Венсу чи державному секретарю Марко Рубіо, стали одним із найбільш пильно спостережуваних ранніх показників того, як влада в Республіканській партії може перейти до наступного покоління.

Коли він проводить ці опитування приватно, Трамп часто порівнює результати Венса з власними досягненнями. Він сказав кільком союзникам, що Венс ніколи не вигравав складні перегони без його допомоги. (Підтримка Трампа допомогла Венсу дістатися фінішу в напруженій гонці за місце в Сенаті Огайо.) Він згадав про кількість відпусток, які Венс взяв на посаді віце-президента. (Трамп зазвичай їх не приймає.)

Він неодноразово згадував про початкову протидію віце-президента розпочаттю війни з Іраном і робив це перед Венсом. («Я більш миролюбна людина, ніж ви, але я мусив це зробити», – сказав він йому.) Президент також поставив під сумнів своє рішення направити делегацію на чолі з Венсом на переговори до Пакистану, які не змогли завершити війну.

Трамп, завжди гостро налаштований на оптику президентства, зосереджувався на моментах, коли Венс міг виглядати невідповідно. Він неодноразово згадував момент минулої весни, коли Венс втратив трофей чемпіонату штату Огайо з футболу на південній галявині Білого дому. (Трамп сказав, що радий, що це був не він.)

Ця розповідь про стосунки Трампа з його віце-президентом базується на інтерв’ю з більш ніж десятком людей, які безпосередньо знайомі з динамікою між двома чоловіками. Деяким з них було надано анонімність, щоб розповісти про мислення Трампа.

«Віце-президент Венс виконав чудову роботу, допомагаючи реалізувати порядок денний президента «Америка понад усе», – заявив Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому. «В історії не було жодного віце-президента, який би мав більше можливостей, і це відображає міцну довіру та стосунки між ними. Будь-які неправдиві наративи ЗМІ з невідомих та неназваних джерел, що вигадують історії, явно не мають жодного уявлення про правду».

Трамп, якому наступного місяця виповнюється 80 років, відрізняється за поколінням та стилем від Венса, міленіала Середнього Заходу, який виріс у важкій сім’ї та зробив цю боротьбу рушійною силою свого політичного бренду. Президент, забудовник, що народився в Квінзі та виріс у багатій родині, воліє бути в розкішному оточенні. Коли Венс не у Вашингтоні, він любить возити свою родину додому в Цинциннаті або в Кемп-Девід, лісовий президентський притулок, який Трамп відвідав лише один раз за свій другий термін.

На зустрічах Ванс часто гортає сторінки на телефоні та використовує соціальні мережі для боротьби зі своїми критиками. Президент часто публікує дописи на Truth Social, але не витрачає час на відповіді людям онлайн, як це робить Ванс.

Сьюзі Вайлз, голова апарату пана Трампа, нещодавно порадила Вансу зробити перерву від соціальних мереж, як і іншим посадовцям у Західному крилі, за словами людей, знайомих з цими взаємодіями, оскільки бої відбувалися під його офісом. (Ванс сказав, що він зробив перерву на Великий піст.)

Протягом усього цього Ванс демонстрував одну якість, яку Трамп найбільше цінує: відданість. Він відклав свої застереження щодо війни, щоб підтримати президентське врегулювання конфлікту, і виконав традиційну роль другого за рангом нападника проти критиків пана Трампа, навіть Папи Лева XIV.

Він залишається популярною фігурою серед прихильників MAGA Трампа. Тоні Фабріціо, давній соціолог Трампа, сказав, що президент бачив у Венсі «воїна MAGA, який щодня виходив би на вулиці та боровся б за те, чого хотів президент».

Фабріціо додав: «Він знав це, і саме це він і отримав».

«Кому подобається Джей Ді Венс?»

Поки Ванс працює над зміцненням політики Трампа, президент розмірковує про майбутнє свого віцепрезидента.

Минулого літа Трамп заявив, що Ванс, «найімовірніше», стане його політичним наступником: «Справедливості заради, він віце-президент», – сказав Трамп журналістам у серпні, додавши, що, на його думку, Рубіо зрештою можна буде додати до списку кандидатів у президенти, але що «очевидно, ще зарано про це говорити». Після того інтерв’ю Трамп хвалив Рубіо та розповідав близьким до нього людям, наскільки він вражений роботою, яку виконує Рубіо.

Рубіо проводить з Трампом більше часу, ніж Ванс, що типово для радника з національної безпеки. Рубіо часто подорожує з Трампом на Air Force One, і вони зблизилися на вихідних у Флориді. Ванс, будучи віце-президентом, не подорожує одним літаком з Трампом.

На вечері в Рожевому саду на початку цього місяця Трамп розпитав своїх гостей про те, хто був би кращим вибором: «Кому подобається Джей Ді Венс?» «Кому подобається Марко Рубіо?» Він чітко дав зрозуміти, що не підтримує жодного з них.

В інтерв’ю Fortune в Овальному кабінеті цього місяця президента знову запитали про те, хто найкраще позиціонується для продовження його спадщини.

«Хто б не отримав цю посаду, буде дуже важливим», – сказав президент. «А якщо ви отримаєте не ту людину: катастрофа».

Під час цього інтерв’ю Венс спостерігав з задньої частини кімнати, як Трамп відповідає.

«Він залишився порожнім»

Венс є однією з найбільш впізнаваних фігур в американській політиці, окрім Трампа та Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, міністра охорони здоров’я та соціальних служб. Одна з його переваг як віце-президента полягає в тому, що він обіймає посаду голови фінансового комітету Республіканського національного комітету, маючи прямий доступ до донорів.

Союзники Трампа та Венса кажуть, що віце-президент все ще має найкращі позиції, щоб стати наступником Трампа. Незважаючи на широке занепокоєння щодо доступності та вартості війни в Ірані, Трамп залишається популярним серед виборців-республіканців.

Згідно з опитуванням Quinnipiac, опублікованим минулого тижня, близько 73 відсотків виборців-республіканців все ще загалом схвалюють роботу, яку виконує Трамп. Згідно з опитуванням, опублікованим Pew у лютому, 75 відсотків виборців-республіканців позитивно ставляться до Венса.

Однак вони обидва загалом непопулярні. Загальний рейтинг схвалення президента впав до мінімуму за другий термін. За даними Quinnipiac, пан Венс також непопулярний: 39 відсотків виборців схвалюють його роботу.

Нещодавно Венс зіткнувся з критикою серед консерваторів за свою підтримку війни в Ірані та за участь у нападках Трампа на Папу Льва II за висловлення проти війни. Ванс, який прийняв католицизм у 2019 році у віці 35 років, порадив лідеру 1,4 мільярда католиків світу дотримуватися релігії.

Критики характеризують його як політичного перевертня.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир, якого багато хто вважає ймовірним кандидатом у президенти від Демократичної партії на виборах 2028 року, неодноразово звинувачував Ванса, який народився в Міддлтауні, штат Огайо, у перебільшенні свого робітничого коріння та вигадуванні себе як вихідця з Аппалачів. (Хоча родичі Ванса були з Аппалачів, Міддлтаун не є частиною цього регіону.)

В інтерв’ю Бешир звинуватив Ванса в «управлінні, яке шкодить лише тим місцям, з яких, як він стверджує, він родом».

Бешир додав: «У Джей Ді Венса немає жодної кістки в тілі. Минулого тижня його призначили царем шахрайства, а цього тижня він захищає новий таємний фонд у розмірі 1,7 мільярда доларів, який адміністрація Трампа має передати своїм союзникам».

Союзники Венса кажуть, що він виконує роботу, яка була б найбільш корисною для Трампа, подорожуючи світом з дипломатичними місіями та перетинаючи країну, щоб підтримати внутрішній порядок денний Трампа. Вони кажуть, що він не турбується про отримання політичних перемог.

На міжнародній арені Венс агітував за свого ультраправого союзника за кордоном, Віктора Орбана. Орбан згодом програв перегони на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Радники Трампа кажуть, що він очікував такого результату, але президент хотів допомогти союзнику, який підтримував його в роки, коли він був політичним ізгоєм.

Серйозним випробуванням внутрішньополітичного впливу Венса стало минулого літа, коли політичне відділення Білого дому попросило його відвідати будівлю штату Індіана, щоб заохотити республіканців проголосувати за перекроювання виборчих карт штату. Зрештою, законодавці відмовилися перекроювати карти, і Трамп розпочав здебільшого успішну кампанію помсти, щоб усунути тих, хто не піддавався його бажанням.

Місцеві чиновники вважають, що нападки Трампа завдали довгострокової шкоди Республіканській партії, і що Венса чекає небезпечний шлях, якщо він вирішить балотуватися на посаду президента.

«Він вийшов ні з чим в Індіані, так само, як і в Угорщині», – сказав про Венса член Палати представників штату Ед Клер, республіканець з південної Індіани, який голосував дев’ять термінів поспіль і голосував проти перерозподілу округів.

Клер, який заявив, що балотуватиметься на посаду мера Нью-Олбані, штат Індіана, як незалежний кандидат, коли його термін закінчиться, додав, що участь віце-президента в боротьбі за перерозподіл округів «має стати сигналом тривоги для тих, хто думає, що Трамп зможе передати естафету MAGA Венсу чи будь-кому іншому».

Джеймс Блер, один з головних політичних радників Трампа, сказав, що Венс готовий спробувати переконати республіканців Індіани, навіть якщо це означатиме, що він вийде ні з чим.

«Віце-президент був готовий взятися за боротьбу в Індіані, бо не боїться робити те, що потрібно, навіть якщо це важка битва», – сказав він у своїй заяві. «Віце-президент береться за виконання найскладніших завдань і продовжує їх виконувати, доки робота не буде виконана».

У рамках своєї роботи з боротьби з шахрайством Ванс на початку цього місяця відвідав Бангор, штат Мен, де розповів натовпу прихильників, що шахрайство поширилося в штаті за часів губернатора-демократа Джанет Міллс. У штаті Мен прихильники позитивно поставилися до ідеї, що Ванс може очолити партію у 2028 році.

Джон Луго та його дружина Деніз Дінін були в натовпі в однакових кепках з написом «Зробимо Америку знову здоровою». Пан Луго, власник малого бізнесу, сказав, що бачить у Вансі «надзвичайно красномовного» партнера Трампа.

На запитання, чи вважає він, що віце-президент має стати наступним кандидатом у президенти від Республіканської партії, Луго залишив свої варіанти відкритими.

«Він або Рубіо», — сказав Луго. «Рубіо теж був би гарним варіантом».

Коли Луго та його дружина повернулися до Ванса, коли він виходив на сцену, на звороті їхніх кепок було викарбувано інше ім’я: «КЕННЕДІ».