Літній сезон традиційно асоціюється з ягодами – ароматними полуницями, свіжою лохиною, малиною, черешнею. Багато хто з нас грішить звичкою спробувати одну ягідку на базарі на солодкість» або пригостити дитину просто з щойно купленого лотка. Проте така хвилинна слабкість може обернутися тижнями у лікарняній палаті.

Ягоди, що ростуть близько до землі, мають пористу або ворсисту структуру, яка ідеально затримує бактерії, яйця паразитів та хімікати. Ті, які ростуть на дереві, інфікують птахи своїм послідом, мухи та оси – переносники бактерій. Тому ви навіть не уявляєте, що можете потрапити в організм разом із «чистою на вигляд» немитою ягодою, повідомляє РадіоКлуб.

Гострі бактеріальні інфекції

Це найперша і найшвидша реакція організму. Симптоми (блювота, спазми в животі, діарея, висока температура) можуть з’явитися вже за кілька годин.

● Сальмонельоз – потрапляє на плоди через послід птахів або послід тварин, які забігають на поля. Викликає важке отруєння з високою температурою та сильним зневодненням.

● Кишкова паличка – найчастіше опиняється на лохині чи черешні через брудні руки збирачів на фермах або продавців, які пересипають товар. Деякі штами викликають криваву діарею та ураження нирок.

● Дизентерія – хвороба «брудних рук». Переноситься мухами, які перед цим сідали на смітники чи туалети, а потім приземлилися на розкішну полуницю на прилавку.

Вірусні «сюрпризи»

Віруси надзвичайно стійкі у зовнішньому середовищі і можуть місяцями жити на глянцевій поверхні черешні чи лохини.

● Гепатит А – вірус, що вражає печінку. Ягоди інфікуються, якщо поле поливали стічними водами або якщо хворий збирач збирав урожай. Ознаки хвороби (жовтяниця, темна сеча, слабкість) з’являються лише через 2–4 тижні, коли про з’їдену на ринку черешню ви вже й забули.

● Норовіруси та ротавіруси – викликають так званий «кишковий» грип. Мають надвисоку контагіозність – достатньо кількох частинок вірусу з пальців покупця, який перед вами «мацав» ягоди, щоб ви підхопили сильну блювоту.

Паразити

Найнебезпечніша категорія, адже личинки та цисти невидимі для ока, а паразитувати в тілі вони можуть роками. Особливо це стосується полуниці, яку часто удобрюють свіжим гноєм або фекаліями з вигрібних ям.

● Аскаридоз. Яйця цих великих круглих черв’яків дозрівають у ґрунті й легко прилипають до ягід. Потрапляючи в організм, личинки прогризають стінки кишечника, з током крові мігрують у легені, викликаючи кашель і симптоми «астми». А потім знову повертаються в ШКТ, виростаючи до 40 см.

● Лямбліоз. Мікроскопічні найпростіші. Їхні цисти змиваються дощовою водою з випорожнень тварин і залишаються на плодах. Викликають хронічний розлад травлення, нудоту та здуття.

● Альвеококоз та ехінококоз. Смертельно небезпечні гельмінти, чиї яйця потрапляють на низькорослі лісові та садові ягоди (чорницю, суницю) з фекаліями лисиць, бродячих собак або котів. Паразит утворює пухлиноподібні кісти в печінці чи мозку, які лікуються лише хірургічно.

Токсини та хімікати

Щоб довезти полуницю чи черешню привабливою, її щедро обробляють фунгіцидами від гнилі та інсектицидами від комах.

З’ївши жменю немитих ягід, ви отримуєте концентровану дозу пестицидів поверхневої дії. Це провокує гостру алергічну реакцію, подразнення слизової оболонки шлунку і навіть сильне хімічне отруєння.

Чому кошик «з-під прилавка» – подвійний ризик

Коли ви купуєте ягоди у закритих пластикових контейнерах, на дні утворюється ідеальний мікроклімат: висока вологість, відсутність вентиляції та помірне тепло. Якщо всередині опинилася хоч одна підгнила або причавлена ягідка, бактерії та цвілеві гриби розмножуються там у геометричній прогресії всього за пару годин. Поласувати з такого кошика без миття – це лотерея зі своїм здоров’ям.

Як захистити себе від проблем

Найперше правило: ніколи не куштуйте ягоди на ринку. Навіть якщо продавець пропонує «облити водичкою з пляшки» – це лише розмаже бруд по поверхні.

Практикуйте двоетапне миття вдома: спочатку замочіть ягоди (особливо полуницю) у глибокій мисці з холодною водою на 5–10 хвилин, щоб відлипли частинки землі та яйця глистів. Після цього ретельно промийте їх під проточною водою у друшляку.

Для дітей та літніх людей: після промивання рекомендується додатково обдати міцні ягоди (наприклад, черешню чи лохину) теплою водою (близько 50–60 °C), що миттєво знищує більшість вірусів та цист.

Мийте руки, мийте ягоди і не дозволяйте фруктам зіпсувати ваше літо.