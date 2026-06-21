Депутат Сейму Польщі першої каденції (1991–1993рр) Пйотр Фоглер в знак солідарності з Україною повернув Навроцькому «Золотий Хрест Заслуги».

-Я символічно повертаю свою нагороду цьому пану на знак протесту проти безглуздого рішення позбавити Президента України, України, яка бореться, ордена!

Цей жест спрямований не на Президента, який мені його вручив, бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас! Те, що ця людина, яку називають Президентом, зробила і продовжує робити, – це кошмар. Для мене він не Президент моєї країни, а непорозуміння. Я досі чекаю, поки Національна виборча комісія підрахує голоси… бо я досі не знаю остаточних результатів цих виборів!

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Сьогодні Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі (ФОТО)

Також повідомлялося, що українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

Сибіга повертає Польщі Командорський хрест

Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста від Польщі (ФОТО)

Посол України у Польщі теж повертає Кавалерський хрест (ФОТО)

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відмовляється від Кавалерського хреста Ордена Заслуг Республіки Польща

Минуле не може бути важливішим за майбутнє – Леонід Кучма відмовився від Ордену Білого Орла (ФОТО)

Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла – речниця

Останнім відмовився від Орла Порошенко.