Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква також відмовився від польської нагороди.

Про це від повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інше ТВ.

«Рішення про позбавлення Президента України Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим.

Сьогодні український народ платить найвищу ціну за свободу і безпеку всієї Європи.

І саме нагородження Президента Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу у найважчий момент його новітньої історії, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи.

Історія відносин між Україною і Польщею, як і завжди буває між сусідами, має як трагічні, так і знакові сторінки. Саме тому завжди був і є шанс на творення нової історії між нашими народами на основі формули «прощаємо і просимо пробачення».

Для мене великою честю було прийняти польську державну відзнаку — Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який був мені вручений у 2022 році за розбудову українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.

Але в нинішніх обставинах не вважаю можливим і надалі зберігати цю нагороду.

Із повагою до польського народу та вдячністю всім полякам, які підтримували й підтримують Україну, ухвалив рішення повернути орден.

Українці завжди пам’ятатимуть справжню солідарність.

Тому хочу сьогодні вкотре подякувати тисячам польських родин, які простягнули руку допомоги і продовжують підтримувати українців у найтяжчий час, польським добровольцям, які допомагають нам стримувати російську навалу, польським посадовцям, які незважаючи ні на що, продовжують розбудовувати справжнє українсько-польське партнерство, польським друзям, які розуміють цінність нашої єдності перед лицем спільної загрози.

Впевнений, що взаємна повага та історична справедливість мають залишатися основою відносин між нашими народами», – написав він.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

Сибіга повертає Польщі Командорський хрест

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