Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні внаслідок атаки російського БпЛА на Миколаївщині поранено двоє людей, пошкоджено пекарню.

Поліцейські фіксують наслідки удару та збирають докази воєнного злочину у Миколаївському районі, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення поліції, сьогодні, 20 червня, вдень ворожий безпілотник поцілив у пекарню на території Куцурубської громади, де перебували люди. Внаслідок удару отримали тілесні ушкодження двоє чоловіків віком 40 та 45 років, яких каретою швидкої медичної допомоги доставили до медичного закладу. Також пошкоджено будівлю та транспортні засоби.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 7 Миколаївського райуправління фіксують наслідки атаки ворога та збирають речові докази.

За фактом воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.