Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни повинні відшкодувати Вашингтону $350 млрд, які, за його словами, Сполучені Штати витратили на військову допомогу Україні за президентства Джо Байдена.

Про це, як пише Мind, він заявив під час виступу на авіабазі Ендрюс, передає Clash Report.

«Ми дали вам, тільки вдумайтеся, 350 мільярдів доларів – літаки, зброю всіх видів та багато іншого», – сказав Трамп.

За словами президента США, адміністрація Байдена могла змусити європейських союзників компенсувати ці витрати, однак цього не зробила.

«Все, що потрібно було зробити, – сказати європейцям: «Просто заплатіть нам». Але ніхто навіть не попросив», – заявив Трамп.

Він додав, що, коли поцікавився, чому європейські країни нічого не сплатили, почув відповідь: «Нас ніхто не просив, сер».

При цьому цифри Трампа не підтверджуються офіційними даними – озвучені ним $350 млрд значно перевищують оцінки американських державних органів та незалежних дослідників.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2025 року в Пентагоні спростували заяви Трампа щодо $350 млрд на допомогу Україні – значно менше.

У квітні 2025 року Трамп вимагав, щоб ЄС закупив американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, і тоді США послаблять масштабні мита, введені ним.