Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Президент України сьогодні відправив президенту Польщі цю нагороду, про що Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

«Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.

Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.

Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії.

Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.

Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.

Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.

Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття.

І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.

Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії.

Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі.

Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців.

Слава Україні!» – йдеться в повідомленні Президента України.

Як повідомляло Інше ТВ, українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

Сибіга повертає Польщі Командорський хрест

Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста від Польщі (ФОТО)

Посол України у Польщі теж повертає Кавалерський хрест (ФОТО)

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відмовляється від Кавалерського хреста Ордена Заслуг Республіки Польща