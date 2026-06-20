Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкого подолання дефіциту нафти на світовому ринку. За чотири місяці блокування Ормузу світ недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти, пише ЛБ.

За оцінками аналітиків, через майже чотири місяці блокади світ недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти, що суттєво вплинуло на глобальні запаси сировини. У результаті фізичні резерви наблизилися до критичного рівня.

Аналітики зазначають, що навіть після відновлення постачання, ринок не зможе швидко компенсувати втрати, оскільки темпи поповнення запасів значно відстають від обсягів дефіциту.

Навіть у разі перевищення видобутку над споживанням на майже 5 млн барелів на добу, як прогнозує Міжнародне енергетичне агентство, відновлення втрачених обсягів може зайняти близько року.

На цьому тлі частина аналітиків вважає, що поточні ціни на нафту є заниженими, а ринок недооцінює ризик фізичного виснаження запасів.

“Ринок забіг уперед на сім кроків. Усі кажуть: “Усе закінчилося!” Але попереду ще величезний логістичний виклик, щоб повернутися до попереднього стану”, – заявила керівниця глобальної стратегії на сировинних ринках Helima Croft.

Водночас інші експерти не поділяють настільки песимістичних прогнозів. Ризики дефіциту існують, однак ринок поступово адаптується до ситуації.

“Якщо ви трейдер нафтопереробного заводу і ваша робота – знайти нафту, то під час кризи вам доводилося робити десять дзвінків, щоб її отримати. Тепер достатньо п’яти-шести. А вже за кілька тижнів продавці самі телефонуватимуть вам і питатимуть: “У нас є нафта, хочете купити?”, – спрогнозував нафтогазовий стратег Вікас Двіведі.

CNN зазначає, що ринок нафти залишається вразливим до логістичних і геополітичних шоків, а реальний баланс попиту і пропозиції може відновлюватися значно довше, ніж очікують трейдери.