Посол України в Польщі Василь Боднар теж повертає отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена “За заслуги Республіки Польща”.

-Сьогодні ми переживаємо складний етап нашої історії. Ми вибудували відносини, які базуються на довірі, солідарності та підтримці.

Польща для нас – це друзі, союзники і партнери. Це мільйони польок і поляків, які відкрили свої домівки та серця для наших людей, допомогли Україні у найскладніший час. Цю допомогу ми будемо завжди пам’ятати, цінувати і розповідати про неї нашим дітям і онукам.

Ми, як ніхто інший в Європі, розуміємо загрозу з боку Росії. У нас багато спільних інтересів: безпека, оборона, відбудова та європейська інтеграція.

Як Посол України в Польщі, я працював і працюю над тим, щоб наші відносини розвивалися, щоб реалізовувалися спільні проекти та вирішувалися складні історичні питання. Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато.

Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України, Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди.

В умовах війни росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу.

За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

Не зважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага — політичну кон’юнктуру.

Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу.

Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення.