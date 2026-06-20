Щороку на 20 червня припадає Всесвітній день біженців, запроваджений Організацією Об’єднаних Націй. Цей день покликаний звернути увагу міжнародної спільноти на долю людей, які змушені залишати свої домівки через збройні конфлікти та переслідування. Ця дата має особливу увагу і для України: станом на початок травня майже 4,37 мільйона українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, пише УНН.

Всесвітній день біженців – це міжнародний день, призначений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців по всьому світу. Він відзначається щороку 20 червня і визнає силу і мужність людей, які були змушені втекти з рідної країни, щоб уникнути конфліктів чи переслідувань. Всесвітній день біженців – це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння їхньої біди та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Цей день висвітлює права, потреби та мрії біженців, допомагаючи мобілізувати політичну волю та ресурси, щоб біженці могли не тільки виживати, але й процвітати. Хоча важливо щодня захищати та покращувати життя біженців, такі міжнародні дні, як Всесвітній день біженців, допомагають зосередити увагу світової влади на тяжкому становищі тих, хто тікає від конфліктів чи переслідувань. Багато заходів, що проводяться у цей день, створюють можливості для підтримки біженців.

За даними Євростату, станом на початок травня 2026 року кількість громадян України, які перебувають у країнах Європейського Союзу зі статусом тимчасового захисту, у квітні 2026 року дещо збільшилася. Загалом у ЄС на той момент проживали близько 4,37 млн українців, які отримали прихисток через повномасштабну війну росії проти України.

У порівнянні з березнем кількість українців у ЄС зі статусом тимчасового захисту зросла на 42 990 (1%).

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб з України, що перебувають під тимчасовим захистом, були:

Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща (971 255; 22,2%);

Чехія (384 435; 8,8%).

Кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах ЄС і зменшилася у 3. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Польщі (+9 850; +1,0%), Італії (+7 020; +20,8%) та Німеччині (+4 705; +0,4%). Найбільше скорочення зафіксовано у Франції (-440; -0,9%) та Ірландії (-125; -0,1%).

Найвищі показники кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, на тисячу населення були зафіксовані в Чехії (35,2), Польщі (26,6) та Словаччині (26,5), тоді як на рівні ЄС цей показник становив 9,7.

Станом на 30 квітня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% осіб, які користуються тимчасовим захистом у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 26,7%, а неповнолітні – майже третину (29,9%) усіх осіб, які користуються тимчасовим захистом.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, наразі за кордоном перебувають 8 млн українців.

“За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді вже стає безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, для цього мають бути створені передусім безпекові умови на Батьківщині”, – казав Сибіга під час засідання Верховної Ради.

Міністр підкреслював, що питання повернення українських громадян уже обговорюють із міжнародними партнерами, однак деякі держави не зацікавлені у від’їзді українців через їхній внесок у місцеву економіку та ринок праці.

“Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми також бачимо, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розвиток економік, їхню кваліфікацію та адаптацію в цих країнах. Тому фактично нам потрібно буде ще “боротися” за своїх людей, аби вони повернулися”, – зазначав Сибіга.

Статус біженця в Європі – це індивідуальне право, яке надається іноземцеві, що має обґрунтовані побоювання зазнати переслідувань чи іншої загрози через віру, релігію, національність, політичні або інші переконання. Біженство гарантує міжнародний захист, соціальну підтримку у вигляді житла, грошових виплат, медичних послуг та допомогу держави у довгостроковій інтеграції у суспільство.

Із 24 лютого 2022 року українці також можуть оформити тимчасовий захист у будь-якій країні Європи, звернувшись до міграційного органу обраної держави. Такий статус дозволяє уникнути бюрократичних процедур й отримати негайний доступ до житла, соціальної та медичної допомоги, ринку праці значній кількості людей, проте надається тимчасово без можливості продовження після закінчення війни в Україні. На відміну від тимчасового захисту, статус біженця не має термінів, проте накладає певні обмеження на особу, наприклад, забороняє працевлаштування на час тривалого розгляду заявки.

Позбутися будь-яких обмежень на перебування в ЄС можна оформивши громадянство в одній з країн Євросоюзу за спрощеною процедурою.

Російське вторгнення на територію України стало приводом для активації Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка гарантує прийняття українців в усіх країнах-членах Євросоюзу, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії, Швейцарії та надання їм спеціального статусу.