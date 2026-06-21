У ніч на 21 червня (з 18:00 20 червня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької області, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.



Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.



Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



Як повідомляло Інше ТВ, Офіційно: ССО уразили Тюменський НПЗ, що за понад 2000 км від України