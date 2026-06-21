На зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтійського моря, що пройшла в середу і четвер в Гельсінкі, представники Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Німеччини, Польщі, Латвії та Литви підтвердили спільний намір зміцнювати стійкість регіону та спільно розвивати потенціал для боротьби з безпілотниками та їхнього моніторингу.

Про це повідомляє LSM.lv з посиланням на агентство LETA.

У спільній декларації, ухваленій за підсумками зустрічі, наголошується, що безпекова ситуація, яка швидко змінюється, та зловмисне використання безпілотних систем становлять дедалі більшу загрозу для громадської безпеки, критично важливої інфраструктури та національної безпеки. Міністри дійшли висновку, що до загрози безпілотників необхідно підходити комплексно та зміцнювати співпрацю як на національному, так і на європейському рівнях.

Країни-учасниці зустрічі також вважають за важливе враховувати досвід України при розробці європейських рішень.

У спільній декларації вітається швидка реалізація плану дій Європейської комісії у співпраці з Україною та наголошується на необхідності зміцнення технологічного співробітництва, науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності, а також проведення спільних навчань.

Декларація закликає європейські країни запустити практичні ініціативи щодо співпраці для протидії загрозам, які надходять від безпілотників та з інших повітряних, морських і наземних сфер. Для цього передбачені пілотні проєкти, спільні операції, обмін інформацією, спільні закупівлі та промислове співробітництво. Також вважається важливим повною мірою використовувати можливості фінансування Європейського Союзу та забезпечити, щоб наступна багаторічна фінансова програма враховувала потреби в безпеці регіону Балтійського моря.

На зустрічі учасники підтвердили свою незмінну підтримку Україні, яка захищається від російської агресії, і наголосили на готовності діяти спільно, щоб зміцнити стійкість регіону, захистити його жителів та гарантувати безпеку в Балтійському морі.

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