Третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила речниця президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова, передає Інше ТВ.

Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі.

Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні, зазначила вона.

«Я добре пам’ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих.

Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого.

Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський.

Тоді українці та поляки разом проходили через непрості й болючі сторінки нашої спільної історії. Це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного. Саме так народжувалося справжнє примирення, повага між українцями та поляками.

Так само я ніколи не забуду перші місяці повномасштабного вторгнення. Польща й польський народ одними з перших простягнули руку допомоги Україні. І за це ми завжди будемо вдячні.

Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля», – йдеться в повідомленні Ірини Ванникової.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Сьогодні Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі (ФОТО)

Також повідомлялося, що українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

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