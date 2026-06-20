Ордени «За мужність» III ступеня були передані родинам загиблих нацгвардійців командуванням 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку Південного ОТО НГУ.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку, передає Інше ТВ.

Згідно з Указом Президента України, за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові, нагороджені (посмертно):

– лейтенант Охват Дмитро Володимирович;

– сержант Карабут Юрій Юрійович;

– молодший сержант Гурбан Максим Михайлович;

– молодший сержант Кучеренко Олександр Сергійович;

– молодший сержант Тіщенко Сергій Вікторович;

– старший солдат Войцеха Олександр Олександрович;

– старший солдат Жук Дмитро Степанович;

– солдат Малежик Олексій Анатолійович;

– солдат Радчук Максим Вікторович;

– солдат Самонов Вадим Сергійович;

– солдат Тіменський Геннадій Анатолійович.

«Жодні слова не замінять чоловіка, сина, брата. Вони герої, які загинули за незалежну державу, за мирне, вільне та безпечне майбутнє всіх українців. Ця нагорода визнає не тільки їх відвагу на полі бою, але й безкорисність та відданість своїй країні», – зазначив підполковник Дмитро Мартишко.

Вічна памʼять і шана Героям!

Як повідомляло Інше ТВ, Начальник поліції Миколаївщини передав родині загиблого на фронті поліцейського державну нагороду (ФОТО, ВІДЕО)