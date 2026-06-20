Польські експерти з безпеки та аналітики розкритикували рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, заявивши, що такі кроки поглиблюють розбіжності між Варшавою та Києвом і вигідні насамперед Росії.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Експерти критикують рішення Кароля Навроцького про позбавлення президента України Ордена Білого Орла. Президент оголосив про своє рішення 19 червня, через кільканадцять днів після повідомлення про такий намір. Перед цим він провів консультації з Капітулою Ордена Білого Орла.

Причиною позбавлення найвищої польської державної нагороди стало присвоєння Володимиром Зеленським одному з військових підрозділів найменування «імені Героїв УПА».

Військовий аналітик Томаш Бадовський з порталу «Obserwator Międzynarodowy» заявив у Польському радіо 24, що, на його думку, обом президентам дали погані поради:

«Ці рішення — і одне, і друге — мали на меті одне: вбити клин між потенційною можливістю співпраці між Польщею та Україною. Ця ініціатива вигідна передусім Москві. Тісна співпраця між Польщею та Україною є небезпечною і значно ускладнює реалізацію їхньої імперської політики. Для нашої частини Європи це було так століттями і так є сьогодні».

Аналітик сайту «Portal Obronny» Юліуш Сабак також зазначив у ефірі Польського радіо 24, що будь-які розбіжності на захід від Росії грають на користь Кремля:

«Це вписується в певний процес. З одного боку, це проблема політиків, які залежать від рейтингів, а ніщо так не підвищує рейтинги, як різкі заяви, драматичні висловлювання та демонстрація максимальної рішучості. Політики дозволяють втягувати себе в ігри там, де слід діяти дипломатично і дбати про власні інтереси, а не робити гучні заяви».

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Сьогодні Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі (ФОТО)

Також повідомлялося, що українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

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