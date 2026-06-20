В передостанній день чемпіонату Європи у французькому Антоні «бронзу» в командних змаганнях вибороли рапіристки Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова.

Як і особисте золото, здобуте Сопіт трьома днями раніше, ця медаль стала історичною для українського фехтування. Адже досі в жіночій рапірі нашій команді не вдавалося підійматися вище п’ятого місця на Євро, повідомили в Національній федерації фехтування України.

Підопічні старшого тренера команди Ольги Лелейко розпочали турнір із перемоги в 1/8 над Молдовою з двома новоспеченими медалістками юніорського чемпіонату світу у складі (45:31). У чвертьфіналі проти угорок вперед виходила то одна, то друга команда, але нікому не вдавалося відірватися – аж до передостаннього бою, в якому ми вийшли на «+4» зусиллями Полозюк. Дворазова медалістка ЧЄ Флора Пастор скоротила розрив до мінімуму (39:38), але більшого їй Сопіт не дозволила (45:39)!

Після поразки у півфіналі першому номеру світового рейтингу і чинним чемпіонкам представницям Італії (22:45) українська команда отримала шанс поборотися за третє місце – з бронзовим призером попереднього Євро – збірною Іспанії, яка у своєму півфіналі програла Франції (40:45). Заволодівши ініціативою від самого початку, наші спортсменки так більше і не дозволили іспанкам вийти вперед, хоча кілька разів ті скорочували розрив, зокрема до трьох уколів перед заключним боєм. Але останнє слово залишилося за нами – 37:36!

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські рапіристи на змаганнях найсильніших: Аліна Полозюк – із золотом, Єлізар Дирда – зі сріблом (ФОТО)