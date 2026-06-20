Ввечері 20 червня ворог цинічно атакував Запоріжжя. Наразі медики продовжують надавати необхідну допомогу всім постраждалим, остаточні дані щодо кількості жертв ще уточнюються.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, об’єкт соціальної сфери, приватне майно та автомобілі. На одній із локацій рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Крім того, надзвичайники оперативно ліквідували займання господарчої споруди і сухої трави.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, ліквідуючи наслідки руйнувань та допомагаючи містянам.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок атаки російського БпЛА на Миколаївщині поранено двоє людей, пошкоджено пекарню