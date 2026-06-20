П’ятий президент України Петро Порошенко також відмовився від польського Ордену Білого Орла, якого він був удостоєний у 2014 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає Інше ТВ.

Петро Порошенко погодився і з Дональдом Туском, який застеріг, що «якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший», і з Радославом Сікорським, який вважає, що «переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва».

«В той же час вважаю помилковим рішення Президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим по відношенню до народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею.

І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від ордену Білого орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати Президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося.

Отже, попри те, що незаконним антиконституційним рішенням української влади через санкції мене позбавлено всіх державних нагород, я ухвалив рішення відмовитися від Ордена Білого Орла. Це мій жест у відповідь на рішення Президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові!

Незмінною залишається моя вдячність Польщі за підтримку України та українців у важкі часи. Незмінним залишається моя глибока переконаність у стратегічній дорогоцінності українсько-польського партнерства. Незмінними залишається моя повага до своїх колег та друзів президентів Квасьнєвського, Коморовського і Дуди, прем’єра Туска, міністра закордонних справ Сікорського і решти польських політиків, з якими ми будували і продовжимо будувати міцне партнерство, я би навіть сказав союзництво.

Ті в Польщі, хто не пережовує історичні міфи, а вивчає історію і робить висновки з її уроків, знає, шо після того, як Україна втрачає незалежність, її втрачає і Польща. Але не минуле має визначати наші стосунки. Я не хочу, щоб поляки редагували наші підручники, і жодним чином не претендую на те, щоб ми, українці, корегували польські підручники, бо інакше нам пришлють спільний підручник із москви», – зазначив політик.

Петро Порошенко звернув увагу на те, що «будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні — це не лише проблема дипломатії».

«Це питання безпеки. І саме тому її потрібно вирішувати негайно. Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його. Я завжди згадую слова Святого Івана Павла ІІ: «Прощаємо і просимо прощення». Саме ця формула свого часу допомогла нашим народам знайти шлях до примирення і партнерства.

Тому пропоную вже з понеділка шукати рішення, які дозволять не поглибити нинішню кризу, а перетворити її на поштовх до нового етапу українсько-польського партнерства — чесного, дружнього, стратегічного. Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу.

Вона, до речі, виходить за межі двосторонніх стосунків, бо Польща за моїх часів стала і надалі має бути нашим головним адвокатом на шляху до членства в ЄС та НАТО. І зараз головне для української дипломатії зберегти це надбання, і посилити нашу внутрішню єдність у боротьбі за амбітні зовнішні цілі», – зауважив Петро Порошенко.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Сьогодні Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі (ФОТО)

Також повідомлялося, що українські високопосадовці почали відмовлятися від польських нагород:

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