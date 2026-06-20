Відомий італійський бренд Prada розробив білизну, яка виконує функцію внутрішнього охолоджувального шару для космічних скафандрів — саме в них астронавти NASA мають вирушити на Місяць.

Це не модний аксесуар, а складна інженерна система, яка допоможе людині витримувати екстремальні умови під час роботи на поверхні супутника Землі, пише «Європульс».

У рамках експедиції «Артеміда IV» астронавти планують висадитися в районі південного полюса Місяця у 2028 році. У перспективі, якщо все піде за планом вчених, пілотовані польоти до Марса теж стануть реальністю.

Розробка називається Liquid Cooling and Ventilation Garment — «Охолоджувальний одяг з вентиляцією». По суті, це облягаючий шар одягу, який астронавт одягає під зовнішній скафандр. У нього вбудована мережа тонких трубок — по них циркулює холодна вода, яка відводить зайве тепло від тіла. Потім система життєзабезпечення скафандра виводить тепло назовні.

Цей шар необхідний тому, що на Місяці тіло не може охолоджуватися так само, як на Землі. У відкритому космосі немає повітря, яке відводило б тепло, а сам скафандр повністю ізолює людину від зовнішнього середовища. Тому під час виходу на поверхню астронавт може перегрітися навіть за дуже низьких температур.

У костюм також вбудована система вентиляції. Вона допомагає підтримувати стабільні умови всередині скафандра, а також подає повітря й відводить вуглекислий газ. Система розрахована на роботу астронавтів на поверхні Місяця, яка може тривати довгі 8 годин.

У 2024 році Prada вже представила зовнішній шар нового місячного скафандра. Він має захищати астронавтів від різких перепадів температури, місячного пилу та метеоритних частинок.

Prada брала участь у розробці не лише як відомий бренд. Компанія використовує свій досвід у роботі з високотехнологічними тканинами, 3D-моделюванням, кроєм та матеріалами, які мають бути легкими, міцними та зручними під час тривалого носіння. Для космічного костюма це особливо важливо, адже зайвий шов, жорстка деталь або погана посадка можуть серйозно заважати рухам під час роботи.

Новий шар стане частиною скафандра Axiom, який астронавти одягнуть для виходу на поверхню Місяця. Програма «Артеміда IV» вперше за півстоліття поверне людей на місячну поверхню.

Prada вже брала участь у розробці спорядження для польотів: планувалося, що скафандри, створені за її участю, космонавти одягнуть для польоту на Місяць у рамках експедиції «Артеміда III». Згодом ця місія зазнала змін, і тепер це лише політ на навколоземній орбіті, який відбудеться у 2027 році.

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