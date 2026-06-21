Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Audi та Citroen C 3 сталась в районі регульованого перехрестя на перетині пр. Центрального та вул. Захисників Миколаєва близько 22:15 вчора, 20 червня.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок ДТП на місці події загинула водійка Citroen С 3 та постраждали її дві неповнолітні пасажирки, які з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Водій Audi не постраждав.

На місці події працювали слідчі, які встановлюють всі обставини та причини автопригоди.



Попередньо подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого».

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