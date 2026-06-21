69-річний Клод Гіймо, співзасновник одного з найбільших виробників відеоігор у світі компанії Ubisoft, загинув в авіакатастрофі у Франції.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передають «Українські Новини».

За попередньою інформацією, бізнесмен сам керував легкомоторним літаком Cessna 421.

Крім еього на борту знаходилася ще одна людина, яка теж загинула.

В коментарі виданню Le Figaro Ubisoft підтвердила загибель свого співзасновника.

«Наші думки з його сім’єю і близькими в цей важкий час. На цьому етапі подальших коментарів не буде», – підкреслили в компанії.

В 1986 році п’ятеро братів Гіймо, серед яких був і Клод, заснували компанію Ubisoft саме для розробки відеоігор. Найвідоміші з ігор Ubisoft – Anno, Assassin’s Creed, Driver, Far Cry, Just Dance, Prince of Persia, Rabbids, Rayman, Tom Clancy’s, and Watch Dogs.

В 2025/26 фінансовому році дохід компанії склав 1,4 млрд євро.

Клод Гіймо був членом ради директорів компанії і з 2017 року займав посаду операційного директора (COO).

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