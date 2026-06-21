Іран та Сполучені Штати можуть уже найближчими днями повернутися до переговорів щодо ядерної угоди.

Технічні консультації між сторонами заплановані на неділю у Швейцарії, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Про підготовку зустрічі повідомило Міністерство закордонних справ Пакистану. За даними відомства, переговори відбудуться за участю представників Ірану та США на технічному рівні.

У МЗС Пакистану зазначили, що в переговорах також братимуть участь посередники з Пакистану та Катару, які останнім часом відіграють важливу роль у контактах між Вашингтоном і Тегераном.

Офіційних коментарів від американської чи іранської сторін щодо майбутньої зустрічі наразі не надходило. Очікується, що переговори можуть стати першим кроком до відновлення повноцінного діалогу між країнами після останнього загострення ситуації на Близькому Сході.

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