Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 391 1950 (+1 290) осіб
танків – 12 049 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.
артилерійських систем – 44 479 (+93) од.
РСЗВ / MLRS – 1 885 (+2) од.
засоби ППО – 1 435 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 703 (+8) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.
крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 109 817 (+475) од.
спеціальна техніка – 4 316 (+2) од.
Дані уточнюються.