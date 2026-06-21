Як повідомляло Інше ТВ, У Франції закидали «коктейлями Молотова» завод, на якому виробляють дрони для Україні

А наступного дня на цьому ж заводі затримали під час зйомки прототипу безпілотника підозрюваного у шпигунстві, повідомляє LRT.lt.

Французькі власті затримали уродженця Білорусі та висунули йому звинувачення у справі про шпигунство на користь Росії: чоловік, імовірно, збирав інформацію про французького виробника дронів, повідомила у п’ятницю, 19 червня, паризька прокуратура. 48-річний чоловік був затриманий 3 червня «під час зйомки прототипу дрона, що належить компанії, яка постачає безпілотники збройним силам Франції та України», йдеться в повідомленні.

За даними відомства, розслідування, проведене французькою контррозвідкою (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI), встановило, що підозрюваний, «імовірно, надіслав відео своєму контакту в Росії». Прокуратура повідомила, що чоловікові висунуто звинувачення у передачі інформації іноземній державі — цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років — а також у створенні злочинного угруповання.

За даними поінформованого джерела, чоловік, який проживає в Іспанії, стежив за заводом Delair поблизу міста Тулуза на південному заході Франції.

Як повідомило те саме джерело, за день до затримання підозрюваного цей самий завод зазнав нападу з використанням коктейлів Молотова, але пристрої не спрацювали. Чи пов’язані між собою ці два інциденти, поки що не встановлено.