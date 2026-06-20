Розвідувальні служби США попередили адміністрацію президента США Дональда Трампа, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, вживе кроків, які підриватимуть зусилля Трампа щодо досягнення міцної мирної угоди з Іраном, на тлі того, як ізраїльський прем’єр стикається з сильним політичним тиском, щоб продовжувати вести війну своєї країни в Лівані, з посиланням на нинішніх та колишніх чиновників США повідомляє The Washington Post, пише УНН.

За даними розвідувальних звітів, включаючи один, поширений цього тижня, Ізраїль, схоже, має намір продовжувати військові операції проти іранських проксі “Хезболли” в Лівані, що суперечило б ключовому елементу нової угоди, яка закликає до припинення воєнних дій у цій країні.

Аналіз з’являється в момент зростання напруженості між урядом Нетаньягу та посадовцями адміністрації Трампа, які публічно застерігали Ізраїль від нападів на “Хезболлу”, які можуть зірвати угоду Трампа.

У п’ятницю Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану у відповідь на удар безпілотника “Хезболли”, у результаті якого загинули четверо ізраїльських солдатів. На тлі того, як зіткнення продовжувалися, офіційні особи США та Ірану заявили про відкладення переговорів, які мали розпочатися у Швейцарії в п’ятницю. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав очолити делегацію США, відклав свою поїздку. Однак згодом журналіст Axios повідомив, що спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф прямує до Швейцарії, де, як очікується, відбудеться перший раунд переговорів з Іраном щодо потенційної ядерної угоди, а також, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує здійснити поїздку до Швейцарії в суботу.

Якщо Нетаньягу посилить свою військову кампанію в Лівані, пише WP, він не лише поставить під загрозу рамки угоди, підписаної Сполученими Штатами та Іраном у середу, але й може розірвати відносини з американським президентом, які були невід’ємною частиною його політичного успіху.

Виступаючи на пресконференції у Франції в середу, щоб оголосити про “меморандум про взаєморозуміння” між США та Іраном, Трамп заявив, що у нього є “невелика суперечка щодо Лівану” з Нетаньягу, і закликав ізраїльського лідера не “зносити будівлю щоразу, коли до неї заходить хтось з “Хезболли”.

У новому звіті розвідки США робиться висновок, що перед обличчям національних виборів цієї осені політичне виживання Нетаньягу пов’язане з тим, щоб показати своїй внутрішній аудиторії, що він не виведе війська з Лівану та що він має намір ескалювати бойові дії з “Хезболлою”, сказав один американський чиновник, знайомий зі звітом. Посадовець, як і інші опитані, говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

У звіті розвідки США також описується розчарування Ізраїлю умовами мирного меморандуму Трампа, які підривають його ширшу мету – підтримувати максимальний тиск на Тегеран, за словами нинішнього та колишнього чиновника.

У звіті висловлюється думка Ізраїлю, що угода може обмежити його здатність захищатися від “Хезболли”, сказав один колишній чиновник.

Посадовці адміністрації Трампа наполягають на тому, що “умови не заважають Ізраїлю завдати удару по “Хезболлі”, якщо по ньому буде відкрито вогонь, і що занепокоєння Нетаньягу блідне порівняно з необхідністю укласти угоду та знову відкрити Ормузьку протоку, щоб запобігти світовій економічній кризі”.

У звіті зазначається, що будь-яке призупинення бойових дій або виведення військ з Лівану буде сприйнято Ізраїлем як поразка Нетаньягу, сказав нинішній чиновник.

“Військова діяльність Ізраїлю в Лівані має єдину мету – захистити громадян Ізраїлю від постійних нападів “Хезболли””, – заявив високопосадовець ізраїльського уряду на умовах анонімності згідно з протоколом уряду у відповідь на прохання прокоментувати аналіз американської розвідки.

Навіть якщо Ізраїль не ескалюватиме бойові дії в Лівані, бомблячи південні передмістя Бейрута, де знаходиться влада “Хезболли”, його відмова вивести війська з півдня країни, ймовірно, прирече крихку угоду між США та Іраном, заявив другий американський чиновник, який представив незалежний аналіз.

“Продовження окупації частини Лівану – це рецепт катастрофи, – сказав чиновник. – Без повного виведення ізраїльських військ ймовірність поновлення бойових дій між [ізраїльськими військовими] та “Хезболлою” практично гарантована”.