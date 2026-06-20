Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав – під час повітряної тривоги співробітники перебували в укритті.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

«Це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту.

Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, “Укрпошта” планувала наприкінці першого кварталу цього року запустити агентські точки з видачі посилок